Saiba como aproveitar a Central de Serviços que o INSS já colocou na internet para os segurados

O nome pelo qual deverá ser conhecido ainda não foi divulgado, mas provisoriamente é chamado de Central de Serviços. Trata-se de um projeto piloto do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que pretende colocar na internet uma série de serviços que hoje estão disponíveis só nas agências do órgão.

Entre as principais opções da nova ferramenta on-line, está permitir que as pessoas façam pedidos de aposentadoria e comecem a receber o benefício sem sair de casa. Isso, claro, desde que a documentação esteja em dia e de acordo com as regras do INSS.

Mas essas opções avançadas somente devem estar disponíveis nos próximos dias. A data ainda não é divulgada pelo INSS, que não fala oficialmente sobre o assunto desde que o presidente do instituto, Leonardo Gadelha, antecipou a novidade, em dezembro.



Paradas

Mas em fase de testes, qualquer segurado do INSS pode criar uma conta e começar a verificar dados lançados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Todos os salários que o segurado já recebeu em todos os empregos que teve podem ser conferidos.

Até o final do ano, de acordo com a resposta do sistema, a ideia é levar o serviço a todo país, após testes no Rio Grande do Norte. Outra funcionalidade será a simulação do tempo de serviço.



OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS



Agora

– Consultar os dados lançados no CNIS.

– Conhecido como extrato de contribuições previdenciárias, mostra todos os salários que o segurado já recebeu.

No futuro

– Dar entrada no pedido de aposentadoria.

– Agendar pedido de auxílio-reclusão, benefício assistencial, pensão por morte, salário maternidade.

– Marcar perícia médica e prorrogação de outros benefícios.

– Simulação do tempo de serviço, com o extrato mostrando a soma do período.



COMO USAR O SITE



O acesso

– Entre no site servicos.inss.gov.br.

– A primeira tela apresenta a instrução para escolher o serviço desejado.

– Comece pela primeira opção, Extrato do CNIS, à esquerda.

Autenticação

– O serviço vai pedir um login por meio de uma nova tela que abrirá.

– No primeiro acesso, clique na opção ¿Caso ainda não possua, clique aqui para cadastrar uma senha¿.

– Em uma nova tela, preencha os dados pessoais.

Código

– Ao final desse preenchimento, um código será apresentado na tela.

– Anote esse número.

Telefone 135

– Ligue para o telefone 135.

– O sistema informará que, para validar o código, é necessário discar 1.

– O atendente pedirá que o segurado confirme algumas informações.

– Pedirá também o código de acesso gerado pelo sistema.

– O atendente fará cinco perguntas, com múltiplas opções de respostas, das quais o segurado terá de acertar quatro.

Cadastro pronto

– Volte ao site. Será preciso usar o código para cadastrar nova senha com o uso do código.

– Será possível acessar o CNIS.Importante

– O sistema só será oficialmente lançado a partir deste mês.

– Caso ocorra erro, tente em outro navegador (Internet Explorer e Google Chrome, por exemplo).