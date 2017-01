Saiba como aproveitar bem os descontos que as lojas prometem nesta largada de 2017

Olho na promoção 06/01/2017 | 09h30 Atualizada em

O ano começou com o comércio em Porto Alegre oferecendo mais descontos para atrair a clientela para dentro das lojas. Pesquisa realizada semana passada pelo Sindilojas Porto Alegre identificou que 67% das lojas oferecem descontos para queimar os estoques do Natal e fazer caixa.

No começo de 2016, a mesma pesquisa apontou 42% dos lojistas com a mesma determinação.

– A crise na economia em 2016 intensificou esse movimento depois das festas de final de ano. E, além disso, percebemos que o comércio está mais agressivo, fazendo mais barulho sobre as promoções. Os primeiros salários do ano estão chegando, tem tudo a ver com isso – afirma o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse.

O barulho a que ele se refere são as campanhas que nos últimos dias ganharam as ruas. A rede Magazine Luiza, por exemplo, fechou todas as lojas nesta quinta e colocou nas fachadas cartazes avisando sobre a "Liquidação Fantástica" que ocorre nesta sexta e que promete descontos de até 70% entre 6h e 15h. Já as Lojas Colombo estão em plena "Liquidação Bombástica" até este sábado, com descontos de até 60% e frete grátis em todo site da loja.



Necessidade



Segundo o educador financeiro Jaques Diskin, dificilmente esses grandes descontos alcançam, por exemplo, o smartphone que é lançamento. As lojas têm suas razões para torrar alguns itens.

– O consumidor deve entender que o desconto grande é para aquele produto que saiu de linha, que tem uma tecnologia inferior, para aquelas peças de vestuário da coleção 2016. Eles querem ficar livres disso – diz ele.

Mas, alerta o especialista, antes das compras é preciso se perguntar o quanto o produto é necessário. A compra não pode ser decidida pelo percentual de desconto.

– É o princípio da Black Friday, se deve ter consciência de como estava o preço daquele produto. Será que é liquidação mesmo? E comparar muito os preços, principalmente usando a internet – aconselha o educador.



SEIS DICAS PARA APROVEITAR BEM OS DESCONTOS

1 – Não compre por impulso ou apenas porque o produto está barato. Compre por necessidade

2 – Saiba o preço do item desejado nas semanas anteriores para conferir se a promoção é boa.

3 – Use a internet para pesquisar preços e poupar tempo. Caso contrário, reserve um momento para ir a mais de uma loja, não compre na primeira.

4 – Abuse de sites que comparam ofertas e mandam alertas para as melhores promoções, como Econovia, Buscapé e Baixou Agora.

5 – Um desconto de 10% é considerado bom, tenha esse percentual em mente. Lembre-se que, agora, as lojas podem fazer preços menores para quem pagar em dinheiro e cobrar mais no cartão.

6 – Não esqueça de comparar o preço final entre as lojas, não apenas o percentual de desconto de cada.

Fonte: Jaques Diskin, educador financeiro

Pesquisa de um lado, corte de outro



A aposentada Maria Lourdes Pereira, 66 anos, "namorava" nesta quinta-feira uma geladeira em uma lojas de eletrodomésticos localizada na Rua Dr. Flores, no Centro de Capital. Não era para ela. É o presente de casamento que decidiu dar para a neta Cassiana, 17 anos, que vai casar em abril e acompanhava a avó na busca. A época para fazer a busca pelo eletrodoméstico não é por acaso.

– Nem pensei em comprar em dezembro, perto do Natal. Nessa época é sempre mais caro. Achamos melhor esperar passar o final do ano. Mas comecei a pesquisar preços – conta ela.

Foto: Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

Mas não deve optar pela compra à vista por causa do preço. Maria Lourdes quer achar uma prestação que caiba no bolso. A rota que ela fazia com a neta na Rua Dr. Flores levava para outra loja, 30 metros à frente, onde a gerente Fatima de Paula Andrade corria para dar conta dos cartazes com promoções. Até este sábado, a ambição é grande.

– Queremos vender nesses dias de 30% a 40% da nossa meta do mês. Hoje, por exemplo, temos um fogão de R$ 419 por R$ 299. Mas os preços variam, depende do estoque – explica.

Para conseguir isso, as armas são descontos à vista e um crediário com juros mais atrativos. Mesmo assim, Fatima prevê muita gente pedindo ainda mais desconto.

– O cliente hoje está pedindo muito mais desconto. Às vezes, pede mais R$ 5 pra fechar negócio.