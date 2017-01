Saiba como fazer um aromatizador de ar para deixar a casa com cheirinho do campo a qualquer hora

Tutorial 19/01/2017 | 15h11 Atualizada em

Nem todo mundo tem o privilégio de morar no campo para ter a casa invadida naturalmente pelo odor agradável de ervas e plantas. Mas isso não significa que o cheirinho do campo não pertença a quem mora na cidade. Com ingredientes simples é possível fazer um aromatizador com esse perfume.

– Com essa receita simples é possível fazer um Bom Ar caseiro sem complicação. E se pode usar em qualquer ambiente – diz a a consultora de organização Rosângela Campos, da Domus Organizzare.