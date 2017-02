Com falha no 0800, saiba onde obter informações sobre as contas inativas do FGTS

Saque do Fundo 16/02/2017 | 12h18 Atualizada em

Os trabalhadores que buscam informações sobre as contas inativas do FGTS estão tendo dificuldade pelo 0800-726-2017. O telefone foi criado pelo governo federal como um dos canais pelos quais as pessoas podem saber se têm contas inativas e valores a receber.

Leia mais:

O que você precisa saber sobre os saques nas contas inativas do FGTS

Nova regra permite usar o FGTS para quitar até 12 parcelas atrasadas; veja como



Mas desde que o calendário de saque foi revelado, nesta terça-feira, o 0800 não funcionou corretamente. E, nesta quinta, passou também a dar sinal de ocupado. A Caixa reconhece o problema e garante que está trabalhando para que o serviço seja restabelecido o quanto antes.

A orientação é que os trabalhadores priorizem a consulta pelo site www.caixa.gov.br/contasinativas. O portal já ultrapassou os 34 milhões de acessos. Outra indicação é que os trabalhadores procurem as agências da Caixa, que abrirão às 8h novamente nesta sexta-feira.

E no sábado, algumas agências abrirão das 9h às 15h. As agências com horários diferenciados podem ser consultadas aqui. Em Porto Alegre, abrem neste sábado as seguintes agências:

– Praça da Alfândega, Rua dos Andradas, 1.000, Centro

– Rua da Praia, Rua dos Andradas, 1.507, Centro

– Azenha, Avenida Azenha, 1.080, Azenha

– Bom Fim, Avenida Osvaldo Aranha, 1.316, Bom Fim

– Cavalhada, Avenida Cavalhada, 2.710, Cavalhada

– Partenon, Avenida Bento Goncalves, 2.401, Partenon

– Otavio Rocha, Avenida Otavio Rocha, 270, Centro

– Praça Rui Barbosa, Avenida Júlio de Castilhos, 276, Centro

– Bairro Restinga, Estrada João Antônio da Silveira, 1.891, Restinga

– Lupicínio Rodrigues, Rua dos Andradas, 1.261, Centro

– Lomba do Pinheiro, Estrada João de Oliveira Remião, 6.630. Lomba do Pinheiro

– Assis Brasil, Avenida Assis brasil, 6.750, Sarandi

– Alto Petrópolis, Avenida Protásio Alves, 4.639, Petrópolis



As datas para os saques



O cronograma das contas para a retirada do dinheiro leva em consideração a data de aniversário do trabalhador. As datas do calendário correspondem ao primeiro dia permitido para o saque. O dinheiro estará disponível para todos até 31 de julho deste ano.

A partir de 10 DE MARÇO - trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro

A partir de 10 DE ABRIL - trabalhadores nascidos em março, abril e maio

A partir de 12 DE MAIO - trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto

A partir de 16 DE JUNHO - trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro

A partir de 14 DE JULHO - trabalhadores nascidos em dezembro