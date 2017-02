Saiba como fazer a melhor compra no Liquida Porto Alegre

Olho no desconto 16/02/2017 | 11h25 Atualizada em

De olho em uma cama de casal, o estudante e funcionário de hipermercado Pedro Couto, 19 anos, empolgou-se ontem no Centro de Porto Alegre ao descobrir que está prestes a começar na Capital o Liquida Porto Alegre. A campanha, que vai até o dia 26, deverá envolver mais de 3 mil lojas na cidade oferecendo descontos que, diz a CDL Porto Alegre, podem chegar a 70%.



– Comecei a procurar uma cama com baú. Quero de casal, que tem mais espaço, e vou comprar à vista – contou ele.



O Liquida Porto Alegre 2017 terá um container promocional no Largo Glênio Peres (em frente ao Mercado Público). O espaço funcionará para os consumidores como ponto para consultar a certidão de débitos em seu nome, com o CPF, em um totem disponibilizado pela CDL. Além disso, poderão utilizar a rede gratuita de wi-fi e participar de ações de divulgação da campanha e distribuição de brindes.



Paciência, tempo e dinheiro na mão

Mesmo dentro do Liquida o consumidor precisa adotar uma postura ativa. A pesquisa e comparação de preços nas lojas segue fundamental para fazer a melhor compra. E quem tiver dinheiro na mão é quem manda.

– Primeiro, é preciso ter paciência e tempo. Sair para pesquisar e comprar em uma promoção como essa não é um simples passeio, é preciso ter foco – afirma o educador financeiro e presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos.

Outra dica do especialista é não esquecer de pechinchar mesmo nos produtos já dentro de promoções. Para isso, é preciso criar empatia com o vendedor.

– Se houver alguém na sua frente sendo atendido, espere, tenha calma. E depois, quando for atendido, seja educado e simpático com o vendedor, peça ajuda para encaixar aquele produto no seu orçamento – aconselha Reinaldo.



ANTES DE PARTIR PARA AS COMPRAS

1 – Reúna a família e liste as necessidades reais da casa. Porque a palavra-chave para sair às compras é necessidade.

2 – Depois de descobrir aquela necessidade que não pode esperar, como uma máquina de lavar roupas ou uma cama, confira qual o dinheiro disponível para isso.

3 – Mesmo que tenha grana suficiente para a compra, se pergunte se essa quantia poderá fazer falta nos próximos 12 meses.

4 – Se não há dinheiro para a compra à vista, qual o valor da parcela que pode ser paga com tranquilidade em uma eventual compra a prazo?

5 – Se a condição financeira não favorece a compra do produto que tanto se necessita, olhe para dentro da casa. Há alguma coisa que você não usa mais? Pois é possível vender esse item em sites de venda de objetos usados como OLX e Mercado Livre.

INDO ÀS LOJAS

1 – Faça uma pesquisa de preços do que pretende comprar na internet. Use sites de comparações de preços também. Já saia de casa com uma ideia de quanto custa o produto.

2 – Reserve tempo e paciência. Não leve, por exemplo, crianças muito pequenas que possam cansar rapidamente e forçar o fim das compras. Lembre-se de que não é um simples passeio, é preciso manter o foco.

3 – Cheque o preço em, pelo menos, três lojas diferentes. Volte àquela com a melhor oferta para tentar fechar o negócio. Mas ainda há como melhorar o preço, vale a pena pechinchar.



APRENDA A PECHINCHAR COM EFICIÊNCIA

Caso você ainda não tenha o hábito de pedir descontos, seja por timidez ou por falta de costume, saiba que a prática é saudável para poupar. Veja algumas dicas para baratear ainda mais os preços na hora da compra no Liquida Porto Alegre.



Pesquise: É importante pesquisar o valor do produto em estabelecimentos variados, ou até lojas diferentes da mesma rede. Estar informado sobre os preços dá argumentos para convencer o vendedor que a compra só será feita no lugar que oferecer o preço mais em conta.

Conheça o produto: Se o item for novo ou estiver saindo de linha, isso deve ser levado em consideração. Cada empresa tem sua estratégia nesse caso. Conheça bem o produto o qual deseja comprar para poder argumentar o preço com o vendedor.

Tenha metas: Vale, ainda, parar para pensar quais as reais necessidades que se deseja suprir, dentro de um orçamento pré-definido. Traçar uma meta do valor do que se quer pagar também auxilia na comparação de preços.

Pague à vista: Com grana na mão, há mais chance de ganhar uma diferença no preço. Se o intuito é pechinchar, o hábito de comprar à prazo não é dos mais eficientes.

Saiba onde: A pechincha em estabelecimentos físicos é facilitada graças ao contato direto entre vendedor e consumidor. Seja educado e simpático com o vendedor, procurando criar empatia para um bom clima ao negociar. E tudo às claras: conte como o seu orçamento está apertado e peça ajuda dele para conseguir fechar a compra.



Fontes: Reinaldo Domingos, educador financeiro e presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)