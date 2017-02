UniRitter oferece fisioterapia gratuita na Capital; saiba como agendar atendimento

Saúde 20/02/2017 | 17h24 Atualizada em

Para quem não pode deixar para depois a fisioterapia e não tem condições financeiras de garantir as sessões, o Serviço-Escola de Fisioterapia da UniRitter oferece uma alternativa. Já é possível agendar atendimentos gratuitos.

As atividades serão realizadas pelos alunos do último semestre do curso, com supervisão de professores. Mas para ter direito ao serviço é preciso comprovar renda mensal familiar de até três salários mínimos. De crianças a idosos, os pacientes poderão ser orientados quanto a problemas traumatológicos e ortopédicos, neurológicos, uroginecológicos, dermatofuncionais, entre outros.

Após a avaliação fisioterapêutica, os pacientes receberão todo o tratamento necessário, que será realizado em até três sessões semanais (a duração vai depender da lesão de cada pessoa).

Os atendimentos começam no dia 13 de março, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, no Centro de Atendimento à Comunidade da UniRitter (subsolo do Prédio C do Campus Zona Sul (Rua Orfanotrófio, 555).

Como fazer o agendamento

O quê: O interessado deve ir pessoalmente ao Centro de Atendimento à Comunidade da UniRitter (subsolo do Prédio C) do Campus Zona Sul, Rua Orfanotrófio, 555.

Documentos: o paciente deverá levar os seguintes documentos: cópias do RG, do comprovante de residência e do comprovante de renda.

Horário: o Centro de Atendimento à Comunidade funciona das 8h30min às 18h30min

Mais informações: pelo telefone 3230-3376.