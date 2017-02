Veja as dicas do Procon para aproveitar o Liquida Porto Alegre

Compra certa 20/02/2017 | 12h36 Atualizada em

O Liquida Porto Alegre 2017 está nas ruas da Capital com oportunidades para boas compras em diversos setores. Para evitar dor de cabeça, o Procon Porto Alegre está orientando os consumidores a não esquecer de ações básicas.

A diretora executiva do Procon, Sophia Martini Vial, reforça que o consumidor deve realizar pesquisa de preços entre as lojas. Além disso, o comprador deve exigir a nota fiscal, que é o documento que garante o direito da troca do produto ou reparo do serviço adquirido. O Procon recomenda o teste de funcionamento do produto na loja para constatar se está em perfeitas condições de uso.

Arrependimento



Quando realiza compras pela internet, o cliente tem o direito de desistir da compra até sete dias após a entrega da mercadoria, mesmo que o produto não apresente defeito. Nas compras pela Internet, o consumidor deve consultar, na página do Procon, o banner Procon alerta: evite estes sites, para atestar a idoneidade do fornecedor.

– O consumido deve verificar na hora da compra se no site estão presentes informações como CNPJ, endereço físico e telefone da empresa. É possível ainda verificar se o CNPJ que consta no site corresponde ao cadastrado na Receita Federal – destaca Sophia.

Reclamações

No site do Procon Porto Alegre, os internautas podem fazer download da legislação e fazer reclamações por meio do banner do Atendimento Eletrônico ou do Procon App disponível para sistemas Android e IOS.

O horário de funcionamento presencial vai das 10h às 16h, na sede do Procon, na Rua dos Andradas, 686. Diariamente, 70 fichas são distribuídas para o atendimento ao público.