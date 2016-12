Após 14 anos de espera jovem passa por cirurgia ortopédica e vai realizar o sonho de calçar chinelos

Problema Resolvido 30/12/2016 | 08h07 Atualizada em

No domingo, começa um novo ano e, para Andrielly Lemos Lima, 18 anos, de Viamão, uma nova vida. Ela ganhou um presente especial de aniversário, comemorado no dia 4 de dezembro. A menina sofria com um problema ortopédico no pé direito desde os quatro anos, que a impedia de caminhar. Após 14 anos de espera, ela finalmente conseguiu a cirurgia corretiva.



A história de Andrielly foi contada no Diário Gaúcho em 19 de outubro, e o pedido dela, simples para muitos, parecia inatingível: seu sonho era usar um par de chinelos. Para a alegria da família, no dia 1º de dezembro, a vendedora Simone Duarte Lima, 41 anos, tia da garota que também é sua mãe adotiva, recebeu uma ligação do Hospital de Clínicas, na Capital. A atendente informou que a operação de Andrielly seria no dia 6.

— Foi a melhor notícia que recebemos este ano. A Andrielly esperou muito por este momento e ganhou este presentão de aniversário e de Natal — diz Simone, entusiasmada.

A operação consistiu na retirada de um osso que estava por cima do pé e causava a curvatura. Segundo Simone, os médicos serraram o osso, alongaram os tendões e colocaram pinos no pé direito de Andrielly. Passada a operação, quando a menina já podia receber visitas, Simone teve uma surpresa.

— Assim que ela me viu, a primeira coisa que disse foi "tu me deu alegria, conseguiu a cirurgia". Fiquei emocionada — diz Simone que, além dos quatro filhos biológicos, cria dois sobrinhos.



No dia 21, Andrielly teve uma consulta para verificar a situação pós-operatória. Segundo Simone, o pé já está na posição correta, mas ela ficará com a tala por mais alguns dias até que cicatrize bem e, depois, terá que usar bota ortopédica por um período a ser determinado.

Com a tala, Andrielly ainda não poderá calçar sapatos, mas a realização do sonho de usar chinelos está mais perto do que nunca.

— Assim que soubemos que ela seria operada, corremos para comprar um par de chinelos e uma sandália. Ela já vai começar 2017 cheia de coisas maravilhosas — diz Simone.

Para voltar a andar, ainda há um longo caminho pela frente, mas, agora, a esperança está revigorada.