Após quase um ano sem reclamações, escadaria em Porto Alegre está sem capina há um mês

Um ano se passou, e a história se repete. Em 16 de dezembro de 2015, o Diário Gaúcho mostrou a situação da escadaria da Rua Santa Maria, no Bairro Partenon, em Porto Alegre – que não recebia serviço de capina há seis meses. Agora, a escadaria está novamente com o mato alto, sem corte de grama há um mês.

Moradora da região desde que nasceu, a secretária Luana da Costa Freitas, 32 anos, abriu um pedido para o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), por meio do Fala Porto Alegre 156, no dia 3. O protocolo venceu no dia 10 e, até ontem, a solicitação não havia sido atendida.



— Pelo menos uma vez por ano a gente tem que fazer uma matéria, né? — diz Luana, chateada com a recorrência do problema.

A situação traz outros problemas, de acordo com Luana. Existem focos de água parada ao longo da escadaria, o que contribui para a proliferação de mosquitos.

— A gente caminha no meio dos mosquitos e, neste calor, é ainda pior — queixa-se ela.

Ambiente sujo



Outra reclamação é o acúmulo de lixo no local. Apesar de receber o caminhão da coleta três vezes por semana, a falta de capina no entorno da escadaria torna o ambiente alvo de sujeira. Segundo Luana, para amenizar a situação, a própria comunidade tem juntado os lixos:

— O fluxo de pessoas que usa o caminho é muito grande. Tem parada de ônibus em cima e embaixo, não podemos conviver com essas dores de cabeça.

Luana se surpreendeu ao perceber que a escadaria não estava sendo capinada regularmente. Durante o ano de 2016, diferentemente do anterior, a via recebeu manutenção periódica, e os moradores não tiveram reclamações para o DMLU.

— Estava indo tudo bem, o mato começava a subir, eu abria o chamado no 156 e, em no máximo dois dias, uma equipe era enviada para fazer o serviço. Até que, há um mês, tudo mudou. Foi uma frustração. Passar o Natal no meio do mato não dá, né? — questiona Luana.



Capina será feita ainda neste mês

O DMLU informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a limpeza da escadaria do Beco A, da Rua Santa Maria, está programada para ser feita ainda em dezembro. Esclarece, ainda, que o serviço de capina é feito a cada 45 ou 60 dias.