Com cisto no braço direito, mulher de Sapucaia do Sul aguarda cirurgia de retirada há três anos pelo Sus

No início de 2014, a auxiliar de produção Priscila de Cassia Vargas da Silveira, 34 anos, moradora de Sapucaia do Sul, notou uma pequena bolinha nascer no punho do braço direito. O aumento foi rápido, e ela procurou ajuda médica. Após consultar um ortopedista, descobriu ter um cisto no braço, que só poderia ser retirado com cirurgia.

Em abril do mesmo ano, Priscila foi encaminhada pelo município para a operação. Entretanto, prestes a completar três anos desde o pedido, ela continua aguardando ser chamada.



Outro pedido

Não bastasse, com o passar do tempo, Priscila começou a sentir muita dor nos braços, ombros e nos dois punhos. Procurou novamente o posto de saúde e solicitou uma consulta especializada com um ortopedista. O pedido foi feito em junho de 2016 e, há sete meses, ela aguarda ser chamada. Sem exames aprofundados e a opinião do especialista, Priscila convive com dores sem saber do que se trata.

Remédios

— A cirurgia de retirada de um cisto no braço é uma operação simples, não sei o motivo de tanta demora. Já liguei várias vezes para a Secretaria da Saúde, e só dizem que tem muita gente na fila e que não há previsão. Quanto mais terei que aguardar? — questiona.

Priscila trabalha em uma fábrica, e sua atividade é colocar o lote de fabricação nas embalagens dos produtos. Os braços e mãos fazem movimentos repetitivos e, para aguentar a dor, ela toma apenas anti-inflamatórios e analgésicos.

— O cisto não pode ficar abafado e é bem grande, então, além de doer, incomoda. Uso uma munhequeira no pulso para evitar bater e acabar machucando. Para as outras dores, tomo remédios por conta própria — diz ela.

Mãe de duas filhas, Priscila não pode ficar sem o emprego, mas teme que a condição de saúde não tratada prejudique seu desempenho profissional.



Secretaria não tem registro de pedido

A Secretaria Municipal da Saúde de Sapucaia do Sul informou que a ecografia da paciente Priscila de Cassia Vargas da Silveira está marcada para o dia 1° de fevereiro. A própria secretaria informará para Priscila o horário. A consulta com o ortopedista também será agendada nos próximos dias e comunicada à paciente.

Sobre a cirurgia de retirada de cisto, o órgão não tem registro do encaminhamento. Para resolver a situação, Priscila deve procurar o setor de regulação da Secretaria da Saúde e conversar com os servidores Cristina ou Nilson. O endereço é Rua São Cristóvão, 34, Bairro Freitas, e o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h.