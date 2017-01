Cruzamento sem sinalização entre três vias de Porto Alegre representa perigo para motoristas e pedestres

Seu Problema é Nosso 25/01/2017 | 08h10 Atualizada em

Movimento intenso marca o cruzamento da Avenida Doutor Carlos Barbosa com as ruas José de Alencar e Goiás, no Bairro Azenha, em Porto Alegre. Diversas linhas de ônibus, carros, caminhões e motos disputam uma brecha no trânsito para passar de uma rua para a outra sem causar um acidente. Isso porque o local não tem semáforo, quebra-molas ou faixa de pedestres – apenas placas de "Pare" nas esquinas.



O trecho fica no intervalo entre duas sinaleiras, distantes cerca de 650m uma da outra: no início da Carlos Barbosa, esquina com Avenida da Azenha, e em frente ao Estádio Olímpico.



Confira no mapa o ponto onde falta sinalização:



O empresário Enio Sanches, 61 anos, que trabalha há cinco meses na região, já presenciou acidentes:

— Há poucos dias, um carro vinha pela Carlos Barbosa com uma moto num reboque. Ele passou por um desnível da rua e, por estar rápido, a moto voou por cima do carro. Foi parar no poste da outra esquina. E Enio relata mais um caso:

— Dois carros se cruzaram na entrada da José de Alencar pela Carlos Barbosa. Um deles veio parar na parede da loja e quase atingiu um funcionário.

Pedidos

Quem está a pé e precisa atravessar de um lado para outro deve ter paciência. Comerciante na Carlos Barbosa há 13 anos, Valmor Conte, 56 anos, diz que nem quando o Olímpico funcionava, com maior movimento – existia sinalização:

— Na época, eram pelo menos três acidentes por semana. Agora, diminuiu um pouco. Já fizemos pedido de sinaleira e quebra-molas há pelo menos dez anos.

Previsão de melhorias neste ano

A EPTC informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que, em seus canais de atendimento à população, não existem registros de pedidos de sinaleira ou de outros tipos de sinalização neste cruzamento.



No entanto, o órgão salienta que uma das prioridades para este ano, em parceria com demais órgãos da prefeitura, é o projeto de sinalização viária ao longo de toda a Carlos Barbosa. A proposta inclui análise de pedidos de travessias, reforço de sinalização nos cruzamentos e disciplinamento dos fluxos de veículos.

Desde 2012, segundo a EPTC, foram registrados 38 acidentes no trecho, com 19 feridos e nenhuma morte. Uma média de 9,5 ocorrências por ano nos últimos cinco anos.



