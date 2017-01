Parque Estadual de Itapuã reabrirá a Praia das Pombas para visitação

O retorno 05/01/2017 | 18h53 Atualizada em

A partir deste sábado, a Praia das Pombas no Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, será reaberta para visitação pública nos finais de semana. Para que a área tenha condições de receber os 350 visitantes diários foi feito um mutirão nesta quinta-feira e será realizado outro nesta sexta-feira para limpeza e poda do parque.



Na quarta-feira desta semana, o jornal mostrou o abandono da última amostra do ecossistema e da paisagem original da Região Metropolitana de Porto Alegre. Com apenas dez funcionários, a área definhava e estava fechada para visitação pública há nove meses, sem previsão de reabertura, devido ao descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa terceirizada de manutenção e limpeza que terminou em rescisão contratual. As outras atividades realizadas na unidade de conservação, como fiscalização, manejo, licenciamento, pesquisa, reuniões do conselho do parque, aulas de campo de universidades e educação ambiental seguiram ocorrendo, mas com dificuldades.



Depois da reportagem, a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) convocou ou convidou guarda-parques de outros parques estaduais para ajudarem na manutenção emergencial da Praia das Pombas — o acesso às outras duas praias do parque, de Fora e da Pedreira, ainda não estão liberados.



Também foram contratados, de forma emergencial, quatro funcionários para a área de limpeza. Estão sendo providenciadas a recolocação de placas, a limpeza dos quiosques e churrasqueiras, a manutenção e limpeza de banheiros e a poda de árvores. Como última ação, a Secretaria também afastou o atual gestor do Parque de Itapuã, Tiago Brasil Loch, e repassou a função para a coordenadora da educação ambiental de Itapuã, a bióloga Dayse Rocha.



Segundo Dayse, a subprefeitura de Viamão fez a manutenção das vias municipais e das placas que dão acesso à praia. Dayse ressaltou que o auxílio dos Bombeiros Civis de Itapuã e da comunidade foram fundamentais para que a Praia das Pombas possa receber os visitantes.

Venda de ingressos

A novidade nesta retomada é a venda antecipada de ingressos. Eles podem ser adquiridos na sede da Secretaria, em Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros, 261, no Edifício União, 1º andar, sempre às quartas-feiras, das 9 às 12h. Nesta semana, excepcionalmente, a venda ocorrerá nesta sexta-feira, das 9 às 12h e das 14 às 17h. Crianças até nove anos são isentas do pagamento.A venda de ingressos seguirá ocorrendo normalmente na sede do parque, aos sábados e domingos, se restarem vagas após a venda antecipada.



O valor do ingresso para visitar o Parque Estadual de Itapuã que hoje é de R$ 6,77, será reajustado a partir do próximo dia 23 de janeiro, passando para R$ 7,22. A atualização ocorre a cada ano simultaneamente em todas as unidades de conservação estaduais abertas à visitação.