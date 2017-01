Prefeitura de Esteio abre concurso para 55 vagas na educação 

Oportunidade 17/01/2017 | 17h52 Atualizada em

Por meio de análise de currículo, a Secretaria de Educação de Esteio seleciona 55 profissionais em contratação emergencial. As remunerações vão de R$ 921 a R$1,9 mil. São 22 vagas para professor de área I (anos iniciais do ensino fundamental), 22 para professor de educação infantil e 11 para auxiliar de educação. As inscrições estão abertas a partir desta quarta-feira e vão até o dia 23 de janeiro, na segunda-feira. Elas devem ser feitas presencialmente na sede da secretaria, na Rua Alegrete, 455, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. O edital, com todas as informações e documentos necessários para a inscrição, pode ser conferido na íntegra aqui.





As cargas horárias são de 30 horas semanais para professor de educação infantil e auxiliar de educação e 20 para professor dos anos iniciais do ensino fundamental. Por não ter prova classificatória, o candidato precisará comprovar habilitação mínima para o cargo que irá concorrer. A experiência profissional prévia e títulos apresentados serão analisados como critério de seleção.



