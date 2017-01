Vídeo mostra PM usando arma de choque em homem com criança no colo

Santa Catarina 25/01/2017 | 14h12 Atualizada em

Uma ação da Polícia Militar de Pomerode, cidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, realizada no dia 22 de janeiro, passou a ser criticada após a divulgação de um vídeo que mostra policiais usando arma de choque contra um homem. Na ocasião, o rapaz segurava uma criança no colo, seu próprio filho.

Momentos antes, um policial deu voz de prisão ao homem e ordenou que ele colocasse a criança no chão. Depois, perguntou se ele faria o teste do bafômetro. O homem desobedeceu a ordem, e sentou com o filho no cordão da calçada. Ao ser atingido por um disparo da arma de choque, a criança foi retirada de seu colo aos prantos.

O vídeo foi divulgado no Facebook por uma mulher que fez um texto criticando a operação.

"Olhem a conduta da PM em Pomerode-SC, percebam como é tratado o cidadão honesto, trabalhador e pai de família. Ao ir levar o filho à casa da ex- mulher, o rapaz é abordado por policiais, quando este saía da casa. Recebeu ordem de prisão por embriaguez, sendo que o carro estava estacionado e nem ao menos estava dirigindo. Ao se recusar a fazer o procedimento do bafômetro, os policiais dão choque nele com o filho no colo (...)".

A PM se posicionou no Facebook informando que o vídeo mostrava apenas parte da ação. Segundo o comunicado, os policiais teriam sido "pacientes, claros e legítimos em suas determinações" e que o rapaz usava o próprio filho como "escudo para não acatar determinações policiais".

"Observa-se que os policiais foram pacientes, claros e legítimos em suas determinações, inclusive quanto à ordem para soltar a criança. Houve desobediência e resistência por parte do autor (em vários momentos da ocorrência), que infelizmente se utilizava de uma criança (seu próprio filho) como escudo para não acatar as determinações dos policiais e para se livrar das responsabilidades dos atos que até então cometeu".



Ao jornal de Santa Catarina, o comandante da Polícia Militar de Pomerode, tenente Cristofer Tiemann, disse que o caso será apurado por um procedimento administrativo interno. Porém, pelo que o comandante havia visto no vídeo, a ação dos policiais era legítima.

— Nós percebemos que os policiais foram pacientes, deram ordem para que ele largasse a criança, que se entregasse para que fosse preso, por diversas vezes, mas ele continuou desobedecendo — disse o comandante.

Tiemann também informou que a arma de choque havia sido colocada direto no corpo de homem, evitando que a criança recebesse a energia elétrica.

Ainda de acordo com o jornal de Santa Catarina, o homem fez o teste do bafômetro quando foi levado à delegacia. O teste apontou quantidade de álcool insuficiente para que respondesse a processo por embriaguez ao volante.

