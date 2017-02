Blocos animam Carnaval na Grande Cruzeiro, em Porto Alegre

Carnaval 2017 19/02/2017 | 20h42 Atualizada em

A Avenida Tronco, na Grande Cruzeiro, se tornou uma grande passarela do samba durante o carnaval organizado pela Liga dos Blocos Descentralizados, no final da tarde deste domingo. Ao sons dos pandeiros, repiques, surdos, caixas e chocalhos, dezenas de foliões invadiram a via para sambar. Com apoio das lideranças comunitárias da região, da Brigada Militar e da prefeitura, e patrocínio da Ambev, a festa só não foi ainda maior porque a chuva chegou pouco depois das 18h. Antes, porém, crianças e adultos se divertiram ao som do bloco Fala Favela e de outros convidados.



Yohanna, de bailarina, sambou sem parar Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

Vestida de bailarina, Yohanna Bica dos Santos, seis anos, era uma das mais animadas, dominando cada paradinha da bateria. Segundo a mãe da menina, a vendedora Lais Bica, 24 anos, a filha contou os dias para o festejo quase na porta de casa.

— Desde bebê, a Yohanna participa da Tribo Guaianazes junto com uma tia. Mas esta é a primeira vez que ela pode se divertir no próprio bairro. Está feliz, e eu também. É uma oportunidade para o povo se distrair — comentou Lais, enquanto a filha se requebrava com as primas no meio da avenida.



Segundo o presidente da Liga, Otávio Miguel da Luz Pereira, o objetivo dos eventos programados para se estenderem nos finais de semana até maio é dar visibilidade e realizar um Carnaval popular de periferia. No próximo final de semana, a festa está programada para ocorrer em arena fechada na orla do Guaíba, próximo à pista de skate do Parque Marinha do Brasil. Para Lídio Santos, integrante da Comissão de Cultura da Grande Cruzeiro, a festa levou alegria ao bairro.

— A Cruzeiro não fazia Carnaval há dois anos. Conseguimos atrair o povo que não costuma ir aos blocos em outras partes da cidade — comentou.



Andressa e Paulo Cesar deram show na Avenida Tronco Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

À frente do bloco Fala Favela, o casal Andressa Moreira e Paulo Cesar Pereira, passistas da Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro, deu um show à parte. Quem estava parado, começava a sambar ao ver o entusiasmo dos dois. Mas nenhum folião esteve mais animado do que os integrantes do Bloco das Virgens, formado por homens usando roupas femininas.



Tronco lotou na Grande Cruzeiro Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

O ativista social Airton Luis de Oliveira, 49 anos, morador da Cruzeiro há 30 anos, pulava de um extremo a outro da avenida, tirando gargalhadas de quem passava por ele.

— A Cruzeiro merece este momento. A periferia está em festa! _ resumiu.



