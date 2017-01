Levada em assalto, moto de açougueiro está parada há cinco meses em depósito por culpa da burocracia

Seu Problema é Nosso 27/01/2017 | 08h06 Atualizada em

O Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) cumpriu o que prometeu ao Diário Gaúcho no dia 2 deste mês: a segunda perícia para verificar a adulteração de chassi da motocicleta Honda CG 150 do açougueiro Paulo Ricardo da Silva Rodrigues, 48 anos, foi feita no dia 4. Entretanto, a moto ainda não voltou para as mãos do trabalhador de Porto Alegre.



Ela segue sob a guarda do depósito do Detran na Zona Norte de Porto Alegre cinco meses após ter sido roubada, no Bairro Belém Velho, e recuperada.

Seguindo o cronograma dado pelo IGP na reportagem publicada pelo Diário no início do mês, logo após o dia 4, Paulo entrou em contato com o depósito para saber se haviam feito o exame.

— Me informaram que as perícias agendadas haviam sido feitas, mas, para liberar a moto, eu deveria buscar o laudo na delegacia. Fui duas vezes até a 16ª DP, na Restinga, onde registrei a ocorrência. Me disseram que o IGP não havia enviado o laudo — conta Paulo.

Sem o veículo, ele tem sido prejudicado em suas atividades diárias.

— Quando saiu a primeira vez no jornal, fazia quatro meses. Agora, já se completaram cinco, e eu continuo sem minha moto. Como falei antes, além de açougueiro, costumo fazer bicos e estou perdendo trabalhos por não ter como me deslocar.



Promessa de solução para esta sexta

O IGP-RS informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que, "por ordem do diretor geral do IGP, Cleber Ricardo Teixeira Müller, nesta sexta-feira será apresentada uma solução definitiva para o senhor Paulo. O laudo foi revisado pela perícia e será encaminhado ao setor de criminalística, e o diretor entrará em contato com a delegacia, apresentando o laudo conclusivo. Com isso, por parte do IGP, a moto ficará liberada para voltar ao dono."