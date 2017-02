Pelas graças alcançadas, fiéis participam da 142ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes

Devoção 02/02/2017 | 07h59 Atualizada em

Nesta quinta-feira pela manhã, um mar de gente caminha pelas ruas da Capital acompanhando o andor de Nossa Senhora dos Navegantes no trajeto em que retorna ao Santuário que leva o seu nome, na Zona Norte de Porto Alegre. Segundo a prefeitura, mais de 100 mil se reuniram no Centro.



Em oração, cantando, descalço, sozinho ou acompanhado por familiares, cada romeiro carrega alguma história que, se não explica a devoção, é o testemunho de fé e marca um momento importante da vida no qual recebeu uma graça.

O Diário Gaúcho conta a história de duas pessoas que farão parte do cortejo de fiéis que pela 142ª vez prestará homenagens à Mãe de todos os que navegam pelos mares da vida e buscam a sua proteção.

A graça de ser mãe



Karen agradece pelo filho Luiz Afonso Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Quando questionada sobre a graça que alcançou por intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes, a professora Karen Padilha, 40 anos, do Bairro Rubem Berta, na Capital, não titubeou:



— Meu filho!



O sorridente Luiz Afonso tem sete anos. Foram pelo menos cinco anos tentando engravidar, sem sucesso, até que a professora descobriu que tinha um problema nas trompas.



— Sempre pedi para Nossa Senhora dos Navegantes — lembra Karen, que numa das procissões encontrou no chão um terço infantil e entendeu o incidente como um sinal.



Com dez anos de casada, após uma fertilização in vitro, ela conseguiu engravidar. Mas a provação maior ainda viria depois, no nascimento do menino: Luiz Afonso teve meningite e sofreu uma parada cardíaca. Hoje ele não tem nenhuma sequela do problema de saúde.



— Eu não posso ver a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes que já começo a chorar. Tenho uma ligação muito forte, falo nela e a emoção vem — revelou, com os olhos marejados.



Como a devoção a Navegantes é de família, Karen perdeu as contas de quantas vezes caminhou atrás do andor: quando estava grávida, com o filho no colo, quando ele já caminhava — e nesta quinta-feira não será diferente, ela sairá descalça da Igreja do Rosário, no Centro, até o Santuário.



— Ela nos dá a tranquilidade e a força para seguir. Vou para agradecer, não peço nada além da saúde e da proteção.

A graça da saúde e do emprego



Oriovaldo é devoto há mais de 30 anos Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Há 35 anos, o aposentado Oriovaldo Pereira Garcia, 75 anos, trabalhava como montador e soldador em Belém do Pará. No Norte do país, estava doente, havia contraído malária. A esposa sugeriu então que eles retornassem ao Rio Grande do Sul — ele nasceu no Alegrete — mas Oriovaldo estava debilitado e tinha muito medo do desemprego, pois aquela era a primeira empresa na qual havia conseguido serviço.



— Eu pedi muito para esta santinha. Tenho muita fé nela, Nossa Senhora dos Navegantes me ajudou muito — lembra Oriovaldo que, há 32 anos adotou Esteio como sua cidade.



O que era receio, graças à fé, tornou-se a certeza do emprego no retorno.



— A primeira firma que eu procurei quando voltei foi a firma na qual me aposentei. Até hoje agradeço a nossa santa por ter a minha esposa, minha filha, meus netos, ter construído a minha casa — revela.



Usando bombacha e lenço com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Oriovaldo vai deixar Esteio nesta quinta-feira às 6h, rumo à Capital, para participar da procissão de Nossa Senhora dos Navegantes.



— Eu rezo o terço, a gente tem muita fé.



A festa



/// Os festejos começam às 6h, no Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, com uma salva de 21 tiros.



/// Às 7h, será realizada uma missa na Igreja do Rosário, onde a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes está.



/// Às 8h começa a procissão de retorno ao Santuário. O trajeto será pelas ruas Vigário José Inácio, Mauá, Legalidade e Largo dos Navegantes.



/// A melhor alternativa para acessar o Centro da Capital será via BR-116, Avenida Farrapos e Avenida Alberto Bins.



/// Haverá passe livre nas linhas de ônibus da Capital. Serão disponibilizadas duas linhas especiais de ônibus para o evento: A02 e A03, que realizarão os trajetos das 8h às 20h.



/// A previsão de chegada da procissão é às 10h30min, quando será celebrada uma missa pelo arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler.



/// Depois da celebração, haverá almoço (galeto, salsichão e saladas por R$ 12), lanches e bebidas.



/// Das 14h às 16h, haverá missas no Santuário.



/// Às 18h, será celebrada missa pelo padre cantor Reginaldo Manzotti. Depois da celebração, ele fará um show musical.



/// Às 20h, será realizada e entronização da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes no Santuário.



