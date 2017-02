"Preso mais bonito do mundo" estreia em passarela de Nova York

Beleza libertada 15/02/2017 | 16h26 Atualizada em

Há um ano longe das grades da prisão, o "criminoso mais quente da América", como Jeremy Meeks é chamado pela imprensa dos Estados Unidos, desfilou pela primeira vez na Semana da Moda de Nova York na noite de segunda-feira, dia 13. A chance foi dada pelo estilista alemão Philipp Plein, que convidou o ex-detento, preso em 2014 por posse ilegal de arma, a integrar sua equipe de modelos.

Ou será que a chance mesmo foi da cantora Madonna, da socialite Paris Hilton e da ex-editora da revista Vogue Paris Carine Roitfeld, que tiveram, segundo o jornal Daily Mail, uma boa visão do modelo transgressor a partir das primeiras fileiras da plateia?

Ex-editora da Vogue, Carine Roitfeld aproveita para posar ao lado do "presidiário gato" Foto: Reprodução / Instagram

Jeremy Meeks ficou conhecido após sua ficha criminal ser divulgada pela polícia de Stockton no Facebook em junho de 2014. Ele foi detido por posse ilegal de arma de fogo. A exposição de operações e detenção de criminosos é prática comum na página da polícia de Stockton, cidade da Califórnia onde Jeremy cresceu na pobreza e acabou envolvendo-se com gangues. A divulgação de sua imagem, porém, saiu do esperado.



"Que desperdício de rosto bonito", "Elas preferem os delinquentes", "O que ele fez? Quebrou corações? Prisão perpétua, então!" foram alguns dos comentários deixados na postagem. Foi assim que a carreira de Jeremy deslanchou. Em 2016, assinou contrato com uma agência de modelos.

Aos 33 anos, Jeremy é casado e tem um filho, a quem chama de "mini me". No Instagram, ele agradeceu ao estilista Philipp Plein pela oportunidade de desfilar em um dos maiores eventos da moda do mundo. Quando o alemão publicou fotos dos modelos de seu casting, adivinha qual foi a beldade mais "curtida"?

@jmeeksofficial #LetsMakeNYFWgreatAgain - #NeighborHoodKingsNEWYORK Uma publicação compartilhada por Philipp Plein (@philippplein78) em Fev 14, 2017 às 6:37 PST



