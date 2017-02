VÍDEO: jovem morre depois de ser empurrado de ponte durante brincadeira

Rondônia 03/02/2017 | 20h17 Atualizada em

Daniel Faustino Pinto Filho, 18 anos, morreu após cair de uma ponte no rio Jarami, em Itapuã do Oeste, Rondônia. Ao portal G1, a polícia militar do estado disse que ele estava brincando com amigos quando foi empurrado por uma jovem de 21 anos por volta das 18h da última quarta-feira.



O corpo do rapaz só foi encontrado 14 horas após a queda, que foi filmada por uma das pessoas do grupo. As imagens mostram os jovens na ponte à beira do rio. Uma das pessoas, ao ver Daniel em pé na beira, pede que o rapaz abandone o local.

Em seguida, uma jovem se aproxima do rapaz e o empurra. Ele se desequilibra e cai no rio. Assim que cai, um dos amigos se desespera e grita.



— Ele não sabe nadar, não! — avisa.

Ainda conforme o G1, a jovem que empurrou Daniel foi encaminhada com as outras testemunhas à Central de Polícia, em Porto Velho, para registro de ocorrência. Todos foram liberados. O caso vai ser investigado pela delegacia de Candeias do Jamari, município mais próximo de Itapuã do Oeste.

