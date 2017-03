Moradores temem por segurança após Smov exigir retirada de portões de três condomínios na Capital 

Seu Problema é Nosso 01/03/2017 | 08h18 Atualizada em

Há cinco anos, as 1,2 mil famílias que moram nos condomínios São Francisco, São Francisco de Assis e São Francisco de Paula, entre as ruas Paulo Renato Ketzer de Souza, José Miguel da Conceição e José Barcellos Garcia, no Bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, vivem um impasse com a Secretaria Municipal de Obras e Viação (Smov). Em 2013, eles entraram com uma ação na Justiça para tornar parte dos residenciais a Rua José Barcellos Garcia e um trecho da Rua Paulo Renato Ketzer de Souza.



Leia mais notícias da seção Seu Problema é Nosso!



Os prédios, construídos pelo Departamento Municipal de Habitação (Demhab) em 2009, foram entregues com apenas uma cancela na entrada. Temendo a violência, moradores se uniram e pagaram pela colocação de um portão em cada condomínio.

São Francisco de Paula Foto: Reprodução / Google Street View

Entre o São Francisco e o São Francisco de Paula, passa a Rua José Barcellos Garcia – ela começa dentro de um e termina dentro do outro (veja no mapa). No interior do São Francisco de Assis, fica o fim da Rua Paulo Renato Ketzer. Os três pontos são sem saída. Porém, por serem vias públicas, a Smov exige a retirada.

José Barcellos Garcia começa e termina dentro dos residenciais Foto: Arte ZH / ClicRBS

Segundo a contadora Patrícia Arízio Dall'Agnol, 35 anos, moradora do São Francisco, em 16 de fevereiro, um técnico da secretaria esteve no local e entregou um documento que ordenava a retirada dos portões até o dia 23. A advogada dos moradores solicitou adiamento para buscar uma solução. Então, a nova data passou a ser 2 de março.

Violência assusta

Patrícia e os vizinhos estão apreensivos.

— Só usa a via quem mora nos condomínios. A Smov informou que, se não tirarmos até amanhã, eles irão arrancar os nossos portões. Eles sabem que queremos "adotar" essas ruas e manter os portões, mas estão inflexíveis. Não deveriam, pois quem faz manutenção nesta via somos nós, moradores. Com nosso dinheiro, cortamos a grama, mantemos em bom estado, recolhemos o lixo, plantamos árvores — diz Patrícia.

São Francisco de Assis Foto: Reprodução / Google Street View

O principal motivo para a luta dos moradores é minimizar o risco de assaltos.

— Moramos em um dos bairros mais violentos de Porto Alegre. Já que estamos abandonados pela segurança pública, fazemos a nossa parte. Colocamos portões, contratamos uma empresa de segurança particular, temos porteiro, todos os carros de moradores têm um adesivo de identificação — conta Patrícia.

Segundo a moradora, na época da construção dos condomínios, a Rua José Barcellos Garcia não existia – era uma área do Demhab.



Leia mais

Falta de manutenção e buracos nas ruas são campeões de reclamações na Região Metropolitana

"Virou uma cratera", diz moradora de São Leopoldo que esperou um ano por conserto de buraco na calçada

Professor não consegue retirar remédios na farmácia pública de Cachoeirinha há três meses



Portões prejudicam circulação, diz Smov

Ao Diário Gaúcho, a Smov afirmou que, por meio de análise técnica, foi constatado que os portões comprometem a circulação no conjunto de ruas próximas aos condomínios e que vias públicas não podem ser obstruídas. Informou, ainda, que o trânsito está sendo prejudicado por conta do impedimento das entradas.

Por se tratarem de ruas públicas, a Smov garantiu que é dever da prefeitura desobstruir o espaço. A data limite para a retirada segue sendo amanhã.

A advogada do condomínio São Francisco, Claudia Roberta Zuchinali, usa como argumentos para manter o portão a questão da segurança dos moradores e o fato de que não há, no local, circulação de pessoas nem de veículos que não sejam do condomínio. De acordo com Claudia, é preciso que seja aprovada uma lei para o fechamento de vias públicas adotadas por determinada comunidade e que não interfira no trânsito da região.



Produção: Shállon Teobaldo