Moradores compram material, mas prefeitura não finaliza obra de pavimentação e esgoto em Viamão

Os moradores da Travessa Israel, na Vila Augusta, em Viamão, aguardam desde o ano passado a conclusão das obras iniciadas pela prefeitura, que tinham como objetivo instalar as tubulações de esgoto na via e refazer a pavimentação. Paulo Juarez Pereira, 54 anos, é uma das vítimas do problema.

O motorista, atualmente afastado do trabalho, conta que a prefeitura foi procurada para dar uma resposta sobre a demora para concluir o serviço, mas não respondeu.



Um mês, apenas

— A rua está intransitável. Tem dois vizinhos que não conseguem nem tirar o carro do pátio por causa das condições do lugar — explica o morador.

O problema começou em setembro, quando os residentes do local se uniram pelo bem comum. Por intermédio de um vereador, os moradores foram informados de que os problemas de encanamento e

pavimentação da travessa poderiam ser reparados, caso eles próprios comprassem os canos de concreto para fazer o encanamento de esgoto da rua. A prefeitura entraria com a mão de obra. Esse mesmo vereador, segundo Paulo, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Smosp) e fez o encaminhamento do pedido.

Os canos foram comprados, e a prefeitura começou a obra, mas a movimentação durou pouco mais de um mês. Uma ponte caiu em outro ponto da cidade e fez com que os operários fossem deslocados para lá. Chegaram a retornar cerca de 20 dias depois, mas as obras na travessa seguiram por menos de uma semana. Desde então, os reparos estão interrompidos, e a rua está intransitável.



Obras serão retomadas, diz prefeitura

Procurada, a prefeitura de Viamão, por meio da Smosp, informou que as obras da Travessa Israel serão retomadas dentro de 15 dias. Segundo o órgão, a obra foi iniciada utilizando os 80 canos de concreto comprados pela comunidade. Para a conclusão, faltam três caixas de concreto e travessias com tubos de 300mm e 400mm, que a prefeitura se responsabilizou por comprar. A demora na retomada das obras deve-se ao processo licitatório da compra desses tubos que, segundo a Smosp, é demorado.

Questionada sobre a frequência desses acordos entre moradores comprando materiais e a prefeitura fornecendo mão de obra, a Secretaria disse que são acordos normais. A administração explicou que, quando os moradores propõem uma obra, é comum que eles também se ofereçam para adquirir o material, fazendo com que o trabalho seja executado mais rapidamente. Isso ocorre devido ao descontentamento dos moradores com a demora dos processos de licitação.