Veja cinco sites que vão te ajudar a estudar para o Enem de graça

Sala de Aula 16/05/2017 | 15h50 Atualizada em

Foto: Reprodução / Hora do Enem / Hora do Enem

Portal Hora do Enem, do Ministério da Educação, é um dos sites que oferecem videoaulas gratuitas

Portal Hora do Enem, do Ministério da Educação, é um dos sites que oferecem videoaulas gratuitas Foto: Reprodução / Hora do Enem / Hora do Enem

Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. Na tarde de terça-feira (16), quase 4 milhões de candidatos já tinham feito a inscrição no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Quem quiser participar precisa fazer o seu cadastro até as 23h59min do dia 19 de maio somente pelo site do Inep.

Leia mais

Saiba como o WhatsApp pode se tornar um aliado na escola

Professores se unem para formar cursinho pré-vestibular em Alvorada

Veja como conquistar um certificado de conclusão gratuitamente



Mudanças

Neste ano, o Enem será realizado em dois domingos (5 e 12 de novembro), sendo que a redação já será feita no primeiro dia de provas. As mudanças, anunciadas em abril pelo Ministério da Educação (Mec), têm como objetivo dar um tempo maior de descanso aos candidatos entre as provas.

Outra novidade foi o aumento no preço da taxa inscrição: agora, quem não está concluindo o ensino médio ou não faz parte dos grupos isentos terá de pagar uma taxa de R$ 82 para fazer o exame. O prazo para pagamento vai até o dia 24 de maio.

A fim de aumentar a segurança, os cadernos de prova virão com nome dos candidatos. Para os deficientes auditivos, ainda será disponibilizada uma videoprova em Libras.

Oportunidades

O teste acontecerá somente em novembro, mas quem almeja garantir uma boa nota deve começar a estudar desde já.

Uma das modalidades que vem ganhando adeptos a cada ano são as videoaulas gratuitas. São orientações disponibilizadas na internet por grupos de professores e até pelo próprio Mec.

Os vídeos apresentam conteúdos ligados a todas as áreas do conhecimento, que englobam disciplinas como Português, Matemática, Física, Química, Biologia, Sociologia e Filosofia.

Conheça os sites

Embarcando nessa onda das videoaulas, separamos cinco canais que vão ajudar você na hora de estudar para o exame.



1 — Hora do Enem

O portal Hora do Enem faz parte do canal TV Escola, do governo federal. No site, todos os programas são disponibilizados na íntegra. É feita a abordagem de conteúdos de todas as áreas cobradas na prova. Além dos programas na íntegra, ainda estão disponíveis videoaulas específicas de cada área do conhecimento e dicas de redação.

2 — Estratégia Enem

Esse canal do YouTube disponibiliza videoaulas guiadas por professores de todas as disciplinas cobradas na prova. Além de assuntos gerais, alguns vídeos têm temas específicos, como "A sociologia de Pierre Bordieu" e "Globalização e Multipolaridade".

3 — ProEnem

Vários professores integram esse time, que posta ao menos quatro aulas diariamente sobre temas ligados ao Enem. Os vídeos abordam os mais variados temas e disciplinas cobradas na prova. O canal conta até com videoaulas explicando a reforma da Previdência Social e os sistemas agrícolas.



4 — Descomplica

O Descomplica é um dos portais de ensino a distância mais conhecidos por quem estuda para o Enem. Mais de um milhão de pessoas seguem o canal do grupo de professores no YouTube. Entre as aulas publicadas, os temas vão de "dicas para desenvolver o seu talento" até "como a sociologia explica a reforma trabalhista".

5 — O Enem 2017

O canal conta com dicas, métodos e técnicas de como estudar para o Enem, se propondo a melhorar o resultado dos candidatos na prova desse ano. Além dos temas ligados às disciplinas e dicas de redação, a plataforma apresenta técnicas de memorização dos conteúdos estudados e para controlar o nervosismo na hora da prova.

Leia mais notícias

*Produção: Alberi Neto