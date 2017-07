Calçada inacabada causa transtornos no Distrito Industrial, em Cachoeirinha

Seu problema é nosso 17/07/2017 | 18h39 Atualizada em

Há seis meses, conforme o porteiro Pedro Santiago Justino de Azevedo, 30 anos, a prefeitura de Cachoeirinha iniciou uma obra de retirada de calçadas antigas para padronizar com calçamento de pedras as vias do Distrito Industrial do município. Entretanto, quando o serviço chegou à Rua Caí, no Bairro Vila Princesa Izabel, onde Pedro trabalha, não foi concluído.



Os buracos, abertos em maio deste ano para repavimentação, seguem abertos. No dia 13 de junho, um cliente que chegava na empresa onde Pedro trabalha pisou em falso e acabou caindo no chão. As câmeras de monitoramento da empresa gravaram o momento do acidente. O porteiro conta que o homem ficou com a perna machucada e saiu mancando.

Não fosse suficiente, na semana passada, outro pedestre caiu. Desta vez, a vítima estava de bicicleta e acabou perdendo o equilíbrio ao passar por dentro do buraco.

— O risco de outros acidentes como estes acontecerem é grande, pois são muitos espaços entre as calçadas com desníveis — diz Pedro.

Faltou atenção

Segundo o porteiro, as companhias já tinham calçadas. Contudo, o motivo da obra seria padronizá-las. Mesmo com a ocorrência das quedas, a prefeitura, de acordo com Pedro, não deu atenção para o serviço na Rua Caí e seguiu construindo o passeio público em outras vias da região.

— Aqui na empresa, vários já entraram em contato com a prefeitura, fizeram reclamações, cobraram providências e, até agora, nenhuma equipe retornou ao local para terminar a obra. Em maio, as máquinas vieram, cortaram blocos de calçada, levaram os entulhos embora e deixaram por isso mesmo. Depois, já começaram e terminaram a troca do calçamento em outras ruas, e aqui, ninguém mais apareceu — queixa- se Pedro.

A previsão é de concluir o trabalho "em breve"

A prefeitura de Cachoeirinha, por meio de sua assessoria de imprensa, explicou que a obra faz parte do Programa de Qualificação de Vias Urbanas do município.

Porém, o atraso nesse programa ocorre devido ¿ à grave crise financeira que a cidade atravessa¿, informa a administração pública. Com a perda de repasses estaduais e federais para o projeto, a cidade atrasou o pagamento da execução da obra e também dos repasses do convênio.

Mas a prefeitura deixa claro que a obra está novamente em andamento e que o prazo de término geral dos reparos é projetado para 2019. Já em relação ao trecho da calçada na Rua Caí, "uma equipe está trabalhando no local e a obra deve ser finalizada em breve".



*Produção: Shállon Teobaldo