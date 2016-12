Em clima de Réveillon, Mulher Melão faz planos: "Quero ser revirada"

2017 está aí 30/12/2016 | 16h13 Atualizada em

Ansiosa pela chegada de 2017, Mulher Melão fez um ensaio todo em clima de Réveillon. A modelo e funkeira posou só de lingerie - as peças eram brancas, para entrar no clima da data - e com uma garrafa de espumante em plena praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para um ensaio temático.



Ao Ego, a moça falou, entusiasmada, de seus desejos para o ano que começa neste final de semana:



– Em 2017 quero ser revirada de ponta a cabeça. Estou disposta a viver intensamente. Revirada na virada e revirada no ano todo! Quero me jogar e ser feliz. A vida é muito curta para a gente ficar de "mimimi". Por gente mais feliz e bem resolvida perto de nós, porque gente feliz não enche o saco!

¿Quero caminhos abertos para 2017 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿. ... . // foto by @danpinheirofoto ¿¿¿¿ Uma foto publicada por MULHER MELÃO OFICIAL (@mulhermelao) em Dez 28, 2016 às 11:53 PST

