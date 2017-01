Apresentador que chamou Ludmilla de "macaca" é demitido

Injúria racial 19/01/2017 | 08h48 Atualizada em

Após ter ofendido a cantora Ludmilla ao vivo em seu programa, o apresentador Marcão Chumbo Grosso foi demitido da Record. A emissora comunicou ao Uol que repudia o ato e já rescindiu o contrato com Marcão, que comandava o Balanço Geral DG, em Brasília.

Ao comentar notícias de que Ludmilla teria se negado a tirar fotos com fãs, Marcão disparou:

— É uma coisa que não dá para entender. Era pobre e macaca, pobre, mas pobre mesmo. Sempre falo, eu era pobre e macaco também.

Em suas redes sociais, a funkeira classificou o fato como "desrespeito absurdo, vergonhoso", e anunciou que tomará as medidas judiciais cabíveis. Não é a primeira vez que ela é alvo de injúrias raciais.

Nas redes sociais, o público ficou revoltado com os comentários do apresentador sobre a cantora. A hashtag #ProcessaLudmilla foi a mais comentada nos últimos dias e pode ter sido determinante para a demissão do apresentador.