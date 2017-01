Conheça melhor as sete vozes que levaram o fofurômetro do The Voice Kids nas alturas!

Pequenos talentos 28/01/2017 | 11h50 Atualizada em

Desde o começo de janeiro, as televisões do país inteiro foram tomadas pela segunda edição de um dos melhores programas dos últimos tempos na tevê aberta. O The Voice Kids (RBS TV, 13h55min), que encantou o público em 2016, retorna com muita fofurice, trazendo novos talentos mirins e deixando o Brasil emocionado a cada audição às cegas, virada de cadeira e história emocionante ou engraçada dos pitocos participantes.



Retratos da Fama reúne os sete gauchinhos que mostraram talento de gente grande e explodiram o fofurômetro na sua telinha! E fique ligado porque, neste domingo, podem surgir novos representantes daqui. O programa tem mais três semanas de audições às cegas.

Amanda Lampert

Amanda: além da música, sonha em dublar filmes Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

Time: Carlinhos Brown

Idade: 15 anos

Cidade: Porto Alegre

Escola: cursa a nona série, no Colégio Champagnat

Matérias de que mais gosta: Inglês e Artes

Você sabia? Além da música, tem o sonho de seguir uma carreira curiosa: dubladora de filmes.



"Amo a música e com ela consigo expressar meus sentimentos."



Anna Lira

Anna: sentimentos aflorados na música Foto: Camila Domingues / Especial

Time: Ivete Sangalo

Idade: 10 anos

Cidade: Porto Alegre

Escola: cursa a quinta série, na escola Olinto de Oliveira

Matéria de que mais gosta: Estudos Sociais

Você sabia? Sua primeira apresentação em um palco foi no tradicional festival Canto Livre, em 2016.



"Quando eu canto, sinto vários sentimentos."



Arthur Lima



Arthur, o bom "malandro" Foto: Camila Domingues / Especial

Time: Carlinhos Brown

Idade: nove anos

Cidade: natural de Canoas, mas mora em Sapucaia do Sul

Escola: cursa a quarta série, na escola Sapucaia do Sul

Matéria de que mais gosta: Matemática

Você sabia? Diz que começou a cantar porque era "malandro" e que costumava aparecer sempre nas fotos dos outros. Seguiu o incentivo de amigos e familiares que diziam que ele terá futuro.



"Nasci para isso. Desde pequeno, sempre cantei de tudo."



Lucas Hernandes



Lucas virou celebridade em Santo Cristo Foto: Camila Domingues / Especial

Time: Victor & Leo

Idade: nove anos

Cidade: Santo Cristo, na Região Noroeste do Estado.

Escola: cursa a quinta série, na escola Leopoldo Ost

Matéria de que mais gosta: Educação Física

Você sabia? Foi nomeado embaixador honorário de Santo Cristo pelo prefeito da Cidade.



"Adoro cantar. É a coisa que mais sei fazer."



Luis Arthur Seidel



Luis Arthur: fã de música eletrônica Foto: Camila Domingues / Especial

Time: Ivete Sangalo

Idade: 12 anos

Cidade: natural de Santa Maria, mas mora em Guaíba

Escola: cursa a oitava série, na escola Martinho Lutero

Matéria de que mais gosta: História

Você sabia? É fã de música eletrônica.



"A gente consegue entrar em um universo diferente, viver em paz. E é o que quero: viver em paz."



Maria Alice



Maria Alice: música que acalma Foto: Camila Domingues / Especial

Time: Victor & Leo

Idade: 11 anos

Cidade: Santana do Livramento

Escola: cursa a sétima série, na escola Santa Tereza de Jesus

Matéria de que mais gosta: História

Você sabia? Sua primeira apresentação foi no piquete Fogão Negrinho do Pastoreio, em Livramento.



"A música me traz emoção, me acalma, me deixa feliz. Quero mostrar minha arte."



Thomas Machado



Thomas: carreira solo e dupla com o mano Foto: Camila Domingues / Especial

Time: Ivete Sangalo

Idade: nove anos

Cidade: Estância Velha

Escola: cursa a quarta série, na escola Walter Jacob Bauermann

Matéria de que mais gosta: Educação Física

Você sabia? Mesmo tão jovem, o prodígio tem uma carreira "paralela" à trajetória solo. Há dois anos, faz dupla com o irmão mais velho, Eduardo, 15 anos, em Os Irmãos Machado.



