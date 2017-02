Eliminação e gêmeas trocadas: o que se falou no Twitter sobre o primeiro paredão do BBB 17

Gaúcho fica 31/01/2017 | 23h28 Atualizada em

Não deu para ela: com 59% dos votos, a baiana de Salvador Gabriela Flor, 29 anos, foi a primeira eliminada do BBB 17 — depois da saída dos gêmeos Antônio e Mayla —, em paredão encerrado nesta terça-feira. No Twitter, o programa não chegou aos trending topics do Brasil, a lista de assuntos mais comentados, mas arrancou comentários e memes de muitos usuários.

Durante a tarde de terça-feira, enquetes já apontavam para a permanência do gaúcho Marcos na casa.

Para começo de conversa, as expectativas de alguns usuários foram bruscamente interrompidas.

gente eu estava jurando que a Gabriela Flor iria ganha esse BBB — Kassiane (@crf_kassiane) 1 de fevereiro de 2017

Já não gostei muito desse BBB, depois que a Gabi saiu eu já nem vou assistir... — kimkardashixn (@Sevlafelipe) 1 de fevereiro de 2017

agora que gabi flor saiu, pode entrar a vencedora do bbb, oi roberta — luiz (@eluizive) 1 de fevereiro de 2017

Com o resultado, Marcos tem o que comemorar.

ouvindo o choro de vivian, mayara e manoel pic.twitter.com/wMmoMfD0du — Daniel (@danieltuita) 1 de fevereiro de 2017

Só que, antes mesmo da eliminação, uma polêmica tomou conta da rede social envolvendo Ruth e Raquel, quer dizer, Mayla e Emilly.

Muitos usuários disseram que houve confusão na vinheta do programa, exibida pela primeira vez nesta terça: a foto de Emilly, que permaneceu na casa por decisão do público, teria sido trocada pela de Mayla.

Vocês conseguem diferenciar as gêmeas?

Alô, produção, cês já foram melhores, hein? Ajeita essa vinheta aí! Gêmea errada detected. @bbb — MayTuita (@MayTuita) 1 de fevereiro de 2017

Consertei a cagada da vinheta do BBB pic.twitter.com/ayjZcquCnl — BigBro Renault (@FanZucoBBB) 1 de fevereiro de 2017

muda de estágiario que a produção botou a mayla ao invés de emilly na vinheta @BBB — Laís (@ImDesocupada) 1 de fevereiro de 2017

Aliás, esta é a nova abertura.

Sabem a família Silva, aquela formada por bonecos com vozes do elenco da Globo? É, ela não tem agradado tanto.

Aí estão mais alguns Silva cuja estrela não brilha... #bbb17 — Chico Barney (@chicobarney) 1 de fevereiro de 2017

O programa também brincou com a parceria entre as líderes Mayara e Vivian. Um usuário sugeriu uma sugestão.

