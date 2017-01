"Enlouquecemos com a música", diz Simaria, da dupla com Simone, sobre o hit Loka

Música 08/01/2017 | 16h51

Pouco mais de 48 horas depois de seu lançamento, o clipe de Loka, de Simone & Simaria com participação especial de Anitta, já ultrapassa incríveis 7 milhões de visualizações. Uma das promessas de hit do verão, e do ano de 2017, a faixa é um projeto paralelo - não integra o mais recente DVD da dupla e foi criado especialmente para o Verão.



Foto: Analida Moraes / Divulgação

— Enlouquecemos com a música! Ficávamos dentro do carro cantando toda hora. Simone queria gravar imediatamente, mas eu tinha algo na cabeça que ninguém imaginava. Então, decidimos esperar. Sabíamos que seria ideal termos a Anitta que é nossa parceira, nossa chapa e nossa truta. E assim criarmos a atmosfera perfeita de poder feminino! — conta Simaria.



Produzida por Augusto Cabrera, a canção surgiu pouco tempo antes da gravação do DVD Live!.