Funk, sertanejo ou pop: qual o seu hit para o verão?

07/01/2017

As coleguinhas Simone e Simaria entram em 2017 com tudo

As coleguinhas Simone e Simaria entram em 2017 com tudo Foto: Raphael Castello / Ag News

A estação mais quente do ano combina com calor, sol, praia, e música, muita música, não é? Em uma época completamente online e digital, onde tudo se compartilha rapidamente e astros surgem do dia para a noite, principalmente nesta época do ano, o Diário Gaúcho ouviu dois craques da área musical para ver o que eles apostam como os hits do verão de 2017.



Dá uma olhada no que os comunicadores João Carlos Albani, da Rádio Farroupilha (680 AM e 92.1 FM) e Alexandre Fetter, da Atlântida (94.3 FM), elencaram como sendo as "mais mais" do verão". Dentre elas, claro, tem o novo fenômeno da música nacional, MC G15, além da sertaneja Marília Mendonça e os gaúchos Claus & Vanessa.



LOKA — Simone & Simaria, com participação especial de Anitta



Um dos lançamentos mais aguardados do verão, Loka traz letra empoderada, e fala sobre uma noite de superação de mulheres que tiveram o coração partido. O novo hit, aliás, vazou um dia antes de seu lançamento, que aconteceu nesta sexta-feira.



DEU ONDA — MC G15



G15 começa a conhecer o estrelato Foto: Divulgação / Divulgação

"Deu onda": MC G15 emplaca primeiro hit do verão; confira outras 10 apostas para 2017



Candidato a hit do ano, a faixa teve duas versões: a proibidona e a mais soft, na qual o funkeiro carioca Gabriel Soares (nome verdadeiro de G15), teve que mudar as expressões originais para "pai" e "te ter". A namorada de G15, aliás, foi a inspiradora do hit.



MALBEC — Henrique & Diego



Henrique & Diego: sertanejo forte Foto: Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

Dupla que estourou forte nos últimos anos, Henrique & Diego vem emplacando hit atrás de hit e se consolidando na nova geração de talentos do gênero.



— É uma música que é "chiclete" nas baladas — constata Albani.



EU SEI DE COR — Marília Mendonça



Marília: sofrência em alta Foto: Ramón Vasconcelos / TV Globo/Divulgação

Se teve uma coisa que fez sucesso em 2016, foi o estilo sofrência da mulherada no sertanejo, capitaneada por Marília Mendonça, que estourou o hit Infiel no ano passado, canção onipresente no país.



Cinco artistas mostram por que as mulheres dominaram a música sertaneja



Eu Sei de Cor, que até esta sexta-feira tinha 94 milhões de visualizações no YouTube, segue nesta linha, com uma letra que fala de passos que o homem tem até largar a mulher. Depois, é ela que não quer mais.



JANELA PARA O AMOR (REGGAE DA TAPIOCA) — Claus e Vanessa



Sonzinho de verão com a dupla Foto: Divulgação / Claus e Vanessa

Representantes gaúcho na lista de apostas de hit, Claus & Vanessa gravaram o clipe em um cenário paradisíaco Praia do Rosa, em Santa Catarina, com locações na beira da praia e em uma pousada da região.



Cantora gaúcha Vanessa posa para sua primeira campanha de calçados



— Tem a cara do verão. Tanto que é o tema da estação na Rádio Atlântida — constata Fetter.



