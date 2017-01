Ex-BBB Leticia Santiago mostra corpo antes e durante a gravidez e alfineta críticos

8º mês de gestação 10/01/2017 | 15h14 Atualizada em

Cada foto postada por Leticia Santiago em seu perfil no Instagram é a mesma coisa: chovem comentários de seguidores falando sobre a barriga - ou melhor, a falta de barriga - da ex-BBB, que está no oitavo mês de gestação.



Na noite de segunda-feira, ela decidiu postar uma montagem com duas imagens. uma delas de fevereiro de 2016. A outra, em janeiro de 2017. Tudo para mostrar que seu corpo mudou, sim, durante a gravidez. Na legenda, Letícia aproveitou para desabafar e alfinetar quem a critica:



"As diferenças são tantas que não dá nem pra citar, uma por uma...mas o antes e depois serve para mostrar uma coisa: comparação (com os outros) não é nada útil... sem rótulos, as pessoas precisam entender que, o padrão de comparação deve ser de você consigo mesma e não com os demais. É por isso que muitos pensam que não tenho nada de barriga, ou pequena para meu momento gestacional, mas, se virem uma foto assim, conseguem perceber o quanto está diferente. Isso porque, não adianta me comparar com você, nem com sua vizinha, nem mesmo com aquela amiga magra ou a alta, ou a que malha demais...a comparação sempre foi a inimiga das pessoas", escreveu.







