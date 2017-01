Ex-boxeador Popó muda o visual e vira piada nas redes sociais

Cabelo novo 02/01/2017 | 18h45 Atualizada em

O ex-boxeador Acelino "Popó" Freitas resolveu mudar o visual para começar 2017, mas virou motivo de piada nas redes sociais. Ele havia publicado a foto com o cabelo pintado em sua conta no Instagram, mas após diversas brincadeiras de internautas resolveu deletar.



O baiano de 41 anos foi alvo de comparações com diversas personalidades, dentre elas a atriz Nicette Bruno e a apresentadora Astrid Fontenelle, pelas madeixas louras e onduladas. Confira as brincadeiras:

gente o Popó ta a cara da Astrid Fontenelle pic.twitter.com/St14PgoO5O — fe paes leme (@vaaaifelipe) January 2, 2017

Popó tá virando a Ms Doubfire pic.twitter.com/seEoMK9N0q — Thiago (@rosseto_thiago) January 2, 2017

eu to só o popó com cabelo do winderson nunes pic.twitter.com/TYvq8be6Sx — Réveião (@retardoislamico) January 2, 2017

Popó mirou na Maryl, chegou perto da velha do pão de queijo e está a caminho do valderrama pic.twitter.com/XvrerjWYjo — Regina Montandon (@ReginaMontandon) January 2, 2017

O maior boxeador que você respeita! POPÓ ¿¿¿¿

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/TbbaAdRJxB — Camila Nunes (@Ca_snunes) January 2, 2017