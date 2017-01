Inspirada em Anitta e Ludmilla, funkeira gaúcha chama atenção na cena local

Estrelas da Periferia 24/01/2017 | 07h01 Atualizada em





Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

Em uma época que o empoderamento feminino aparece com força, na música, não poderia ser diferente. Foi-se o tempo que só os homens soltavam a voz no funk, pagode ou sertanejo, cantando vantagens nas letras. A mulherada assume o protagonismo, como mostram estrelas como Simone & Simaria, Anitta e Ludmilla.



Simaria, da dupla com Simone: "Por que a mulher não pode ser bem-sucedida e beber uma cachaça?"





E é nessa nova safra que surge MC Magrinha, 18 anos, do Bairro Partenon, na Zona Leste da Capital.Há cerca de três anos, quando nomes como Anitta e Ludmila (MC Beyoncé, na época) começaram a despontar, ela ouvia com carinho os conselhos familiares, que diziam que ela poderia ter futuro na música.



— Desde pequena, eu cantarolava o tempo todo, geralmente, funk e pagode, que são influências familiares. E, na minha adolescência, por 2012 e 2013, vi o estouro da Anitta e da Ludmilla. O fato de terem ganho destaque em um mercado que sempre foi mais masculino me incentivou — diz Magrinha, nome artístico de Liliane Azevedo.



Naquela época, em 2013, a guria do Partenon decidiu gravar uma versão de uma faixa de Anitta, Não Para, e postou no Facebook.



Rapidamente, com compartilhamentos de amigos e conhecidos do bairro, a música foi se espalhando e dando à Magrinha a convicção de que deveria ir adiante:



— Acho que comecei na hora certa. Quem não gosta de ouvir uma mulher cantando funk?



Com letras focadas no discurso de que mulher se banca, lembrando Anitta,

Magrinha lançou, em 2014, a sua primeira música: Segue Teu Caminho. Depois, veio Cobiçadas. Agora, ela aposta em um funk mesclado com pop, surfando na onda de suas referências, que mudaram seu estilo.



— A música chama-se Vai Delirar e deve ser lançada no primeiro semestre de 2017 — avisa Magrinha.



Enquanto isso, ela segue com sua agenda de shows, principalmente, pelo Interior do Rio Grande do Sul, incluindo Bagé e Região Metropolitana. Em fevereiro, há apresentações marcadas para São Lourenço do Sul e Pelotas.



Pitaco de quem entende



MC Jean Paul curtiu o som da Magrinha.



— A canção Cobiçadas representa bem as mulheres no funk e nas baladas. Coloca os recalques nos seus devidos lugares. Música com produção muito boa, gostei da voz dela! — aprova o funkeiro, que dá a dica:



— Pensaria em um nome artístico diferente, já que o visual dela está mais para princesa!



