Mirella Santos mostra corpaço em dia na praia

16/01/2017

Para deleite dos seguidores, Mirella Santos postou uma foto de biquíni em seu Instagram, nesta segunda-feira. Em sua página pessoal na rede social, ela publicou uma foto em que aparece de biquíni, arrumando os óculos no rosto e exibindo o abdômen trincado. A foto foi feita na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis.

Deu ¿¿ Uma foto publicada por Mirella Santos (@misantosoficial) em Jan 16, 2017 às 9:02 PST

Na legenda, a esposa de Wellington Muniz, o Ceará, que tem um canal no YouTube, no qual compartilha com seguidores sua rotina, escolheu o refrão da música de MC G15, Deu Onda, escreveu ela, que usou um emoticon de ondinha para completar o texto.



