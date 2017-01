No Time Brown, Laura Bechler é a oitava gaúcha a conquistar uma vaga no The Voice Kids

Reality musical 29/01/2017 | 15h24 Atualizada em

A oitava gaúcha a entrar no The Voice Kids conquistou uma vaga no Time Brown no quarto dia de audições às cegas, na tarde deste domingo. Laura Bechler, 10 anos, de Porto Alegre, que além de cantar, dança e quer ser comissária de bordo, apresentou a música "A Menina Dança", dos Novos Baianos e quase no fim da performance o técnico Carlinhos Brown virou a cadeira e assegurou a pequena gauchinha no programa.

Com um jeitinho meigo, Laura emocionou a plateia e garantiu seu espaço do reality show.

— Bem-vinda ao meu time e ao The Voice Kids — disse Brown.



A tarde também foi de sorte para a maioria dos candidatos, apenas duas das 15 crianças que se apresentaram não conseguiram uma vaga no The Voice Kids. Os mineiros também impressionaram nas audições. Seis candidatos de Minas Gerais foram escolhidos para participar do reality musical.



Os outros sete gaúchos que já estão na disputa são: Amanda Lampert, 15 anos, de Porto Alegre, no Time Brown, Arthur Lima, nove anos, morador de Sapucaia do Sul, no mesmo time, Anna Lira, dez anos, de Porto Alegre, no Time Ivete Sangalo, Luis Arthur Seidel, 12 anos, morador de Guaíba, também com Ivete, Thomas Machado, nove anos, de Estância Velha, no mesmo time, Maria Alice, 11 anos, de Santana do Livramento e Lucas Hernandes, nove anos, de Santo Cristo, no time Victor & Leo.