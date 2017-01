Para suavizar no Domingão, MC G15 altera trecho de hit: "Faustão te ama"

Música 30/01/2017 | 17h09 Atualizada em

Responsável por um dos grandes hits do verão, Deu Onda, MC G15, cantou uma versão mais leve durante participação no Domingão do Faustão, neste domingo.

O já famoso trecho, censurado em uma das versões, que virou "Meu Pai te ama", virou, no palco de Fausto, "Faustão te ama". O apresentador percebeu a alteração da letra, sorriu, mas evitou fazer qualquer tipo de comentário sobre o assunto.

Há três anos na estrada, G15 afirmou que um de seus sonhos era, justamente, conhecer o apresentador.



— Fausto, eu te amo! Meu sonho maior de todos era esse, estar aqui — contou.



