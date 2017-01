Rivais em disputa por vaga no BBB, gêmeas gaúchas já enfrentaram três enchentes na casa onde moram

Iguais, mas opostas 20/01/2017 | 18h53 Atualizada em

A partir de segunda-feira, as gêmeas Emilly e Mayla, de Eldorado do Sul, começam sua jornada na disputa por uma vaga na casa mais vigiada — e cobiçada — do Brasil. Já a moradia onde realmente vivem, uma casa no Bairro Cidade Verde, encravado entre o Guaíba e o Rio Jacuí, não tem o mesmo glamour: nela, já enfrentaram três enchentes, mas superaram tudo com muita união.



— Elas vão entrar no programa cientes de que é uma disputa, mas as duas são muito unidas e já combinaram que o que ganharem lá será dividido entre as duas — conta, orgulhoso, o pai da dupla, Volnei Alves Correa, 52 anos, que recorda os tempos difíceis:

— Vai um palmo de água para dentro de casa. Tem que levantar as coisas para não molhar. Vamos para a casa dos meus pais, onde ficamos até baixar a água novamente.



Perda familiar



Mas a pior adversidade vivida pela família foi recente. No dia 29 de dezembro, o mecânico perdeu a mulher, Marisa. A mãe das gêmeas sofria de um problema no pulmão.



— Imagina ficar sem a tua esposa, e, agora, sem as filhas. É complicado ficar em casa — lamenta o pai.



Amiga das gurias desde a infância, Dienifer Trindade dos Santos ajuda Volnei a atender o telefone, que não para de tocar desde o anúncio dos nomes dos participantes, e administra as redes sociais da meninas. Enquanto checa sem parar os três celulares no colo, Dienifer conta que a Emilly tem uma torcida maior do que a irmã na internet.



Juliano, à direita, já namorou Emilly Foto: 05.03.2015 / Imprensa

Não é uma surpresa, pois a jovem já era conhecida de alguns fãs da música sertaneja por ter namorado o cantor Juliano, da dupla com Henrique.



— Elas saem à noite mais em Porto Alegre do que em Eldorado. Os amigos das amigas começaram a achar elas bonitas e, por meio deles, de empresários e contatos, elas iam aos shows. A Emilly conheceu o Juliano através do fotógrafo dele, que a seguia no Instagram. O cantor viu e pediu para levar ela para eles se conhecerem — conta Dienifer.



A razão do término do relacionamento não é muito clara, mas a pressão de ter um namorado famoso pode ter pesado:



— É muita picuinha, muita gente fazendo fofoca. Eles acabaram se desentendendo — resume Dienifer.



Dessa vez, no entanto, os holofotes estarão voltados para as jovens. Para o pai das gêmeas, as duas têm personalidade forte e devem se destacar no jogo:



— São totalmente diferentes uma da outra. A Mayla é mais coração, ouve mais as pessoas, tenta diminuir as desavenças. Já a Emily é a razão, é direta, se tiver que falar, ela fala.



