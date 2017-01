Pai de gêmeas que disputam vaga no BBB 17 fala sobre filhas: "Mayla é coração, Emilly é razão"

Irmãs vigiadas 19/01/2017 | 15h37 Atualizada em

Apesar de as gêmeas Emilly e Mayla Araújo, de 20 anos, disputarem entre si uma vaga no Big Brother Brasil 17, é provável que a competição não cause rixa entre as gaúchas. E nem exigir que o pai delas, Volnei Alves Correa, escolha por qual filha torcer.

— Pai não vai puxar para nenhuma — garante o mecânico de 52 anos.

A família mora em Eldorado do Sul, há 15 quilômetros de Porto Alegre, e amarga uma perda recente. Em dezembro de 2016, entre o Natal e a virada do ano, Marisa de Araújo Correa, mãe das meninas, morreu por complicações no pulmão. Nas redes sociais, elas foram criticadas por estarem disputando uma vaga no programa dias após a morte da mãe.

Segundo Volnei, o falecimento da esposa estremeceu a vontade das filhas em participar do BBB.

— Elas ficaram abaladas. Até pensaram em não ir para o Big Brother, mas a vida continua. Tem que levantar a cabeça. Foi uma barra para elas.

Xodó das gurias, com frequência o pai é homenageado por Emilly e Mayla no Instagram, onde as duas gostam de expor a beleza e o carinho que sentem uma pela outra. Embora muito parecidas, a personalidade das irmãs é distinta.

— A Mayla é mais coração, a Emilly é razão. Ela vai à luta. A Mayla não quer prejudicar ninguém — compara o pai.

Emilly já namorou o cantor sertanejo Juliano, da dupla Henrique e Juliano. A assessoria de imprensa da dupla confirmou o caso, mas informou que o cantor não iria se pronunciar. "Sim, a Emilly foi namoradinha dele, mas ele não vai falar nada, absolutamente nada! Juliano está bem, namorando e não vai tocar nesta história", dizia a nota. Ao G1, Emilly disse que Juliano a fazia se sentir "a mulher mais maravilhosa do mundo".



Volnei afirma que hoje as filhas estão desimpedidas. Mayla, inclusive, está se preparando para o vestibular: quer estudar Nutrição. Já Emilly, segundo um amigo próximo que não quis se identificar, gosta de escrever poesias e já cogitou estudar Direito.

"Quantas chances desperdicei, quando o que eu mais queria, era provar pra todo mundo, que eu não precisava provar nada pra ninguém." ¿¿¿ Uma foto publicada por Mayla Araújo (@maylaraujoc) em Nov 13, 2016 às 2:46 PST

"Sou aquilo que deixei de ser, um pouco do que preservei e muito do que ainda serei." ¿¿¿¿¿ ¿¿: @avitrolinha Uma foto publicada por Emilly Araújo (@emillyaraujoc) em Nov 21, 2016 às 1:40 PST

Obrigada mana, por aguentar minhas queixas de tu não saber tirar foto como eu, por aguentar as madrugadas em claro me ouvindo falar sem parar, obrigada por ser a força que me falta por muitas vezes ou todas! Te amo mais do que amo a mim mesma, nunca esqueça isso. Obrigada por tudo ¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Emilly Araújo (@emillyaraujoc) em Nov 20, 2016 às 7:22 PST

O clima amistoso entre as irmãs que também são rivais ficou claro numa homenagem de Mayla à Emilly. Horas depois de a Globo confirmar que as gêmeas entraram na disputa com outros gêmeos, os irmãos Antônio e Manoel, do Espírito Santo, Mayla, confinada no estúdio do BBB no Rio de Janeiro, desejou boa sorte à irmã. "Vai fundo, tô aqui torcendo muito e orando por ti", escreveu no Instagram.

Apenas um irmão de cada dupla de gêmeos conseguirá entrar na casa. A escolha dos dois será definida por voto popular.



