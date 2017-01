Saiba como vai ser o casamento de Letícia e Tiago em "A Lei do Amor"

Noveleiros 15/01/2017 | 12h45 Atualizada em

Depois de idas e vindas, brigas e mudanças, Letícia (Isabella Santoni) e Tiago (Humberto Carrão) vão oficializar a união em A Lei do Amor. As cenas do casamento dos pombinhos levaram nada menos que três dias para serem feitas e devem ir ao ar a partir do capítulo de segunda-feira.



O evento, tão esperado pelo personagens, começou a ser realizado numa igreja no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e terminou na cidade cenográfica nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.



A diretora Natalia Grimberg adianta que a comemoração também terá seus conflitos:



– Gravar o casamento foi muito interessante. É um momento de amor, de celebração, com a família toda reunida, e, ao mesmo tempo, com o Tião (José Mayer) muito inquieto porque não estava levando a filha ao altar. No meio disso tudo, ainda teve a chegada da Marina (Alice Wegmann), uma personagem nova. Tivemos muita emoção, flor e amor!

Foto: Maurício Fidalgo / TV Globo/Divulgação

O vestido da noiva foi idealizado pela figurinista Gogóia Sampaio, produzido com diversos tipos de renda:



– É uma noiva clássica, princesa, seguindo o princípio dela.



Foto: Maurício Fidalgo / TV Globo

Na decoração, o romantismo foi traduzido nos tons de rosa e branco, com um visual clean e detalhes rústicos. Na trama, Pedro (Reynaldo Gianecchini) cuidou de todos os detalhes da festa. Por isso, o destaque para a natureza, com muitas flores e plantas.



Foto: Maurício Fidalgo / TV Globo

Para os interpretes de Letícia (Isabella Santoni) e Tiago (Humberto Carrão), a união dos personagens têm significados diferentes.



– Para Letícia, é a consolidação de um amor muito esperado. Ela está mais madura, confiante, sabe dos riscos, mas está disposta a viver esse amor _ acredita a atriz, que casou pela primeira vez na ficção:

– Confesso que deu frio na barriga, é uma emoção muito grande.



Foto: Maurício Fidalgo / TV Globo