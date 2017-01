VÍDEO: família de Ieda revela o que pode ajudar ou atrapalhar a aposentada BBB 17

Reality 20/01/2017 | 09h04 Atualizada em

Foi no apartamento em que Ieda mora com a filha caçula, Tanara, 27 anos, em Canoas, que a jovem e os irmãos Thales, 35, e Rochele, 41, receberam o Diário Gaúcho na tarde desta sexta-feira. Dos herdeiros da aposentada, faltou apenas Túlio, 46 anos, em viagem com a família.

— Mas ele chega a tempo para assistirmos todos juntos à estreia — ressalta Tanara, ainda surpresa com o assédio:

— Acordei com as redes sociais bombando de solicitações, e eu nem mexo muito com isso. Mas estamos cuidando dos perfis oficiais dela no Instagram e Twitter (@iedawobetoreal), além da página no Face, para não distorcerem o que a minha mãe realmente é com perfis falsos que já existem, apesar do pouco tempo.

Rochele, Thales e Tanara estão orgulhosos da mãe Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

Na família da eterna miss, de 70 anos, o clima é de alegria, expectativa e, acima de tudo, orgulho pelo feito da matriarca, descrita pelos filhos como alto-astral, eclética e acolhedora.

— Ela adora sair, ir a barzinhos com as amigas, viajar e tem um grande coração. Acredito que vai ser a mãezona da casa, aquela que vai tentar apaziguar possíveis conflitos — aposta Thales.

Aceitação

Única das filhas que ainda mora com a mãe, Tanara, que é homossexual e namora a estudante Thaise Grisa há mais de um ano, destaca que a pluralidade e a mente aberta de Ieda foram determinantes para a aceitação da sua sexualidade em casa.

— Ela tem 70 anos e uma compreensão e uma aceitação imensa das coisas. Não tem nenhum problema com esta questão e fala abertamente sobre isso. Assim como eu aprendo com ela, sei que ela aprendeu muito com esta situação. Isto vai ajudá-la no BBB, na convivência com pessoas tão diferentes — diz Tanara.



Fez e fará história

Em 1964, Ieda recebe a faixa de Miss Canoas das mãos de Elke Maravilha Foto: arquivo pessoal / arquivo pessoal

Em meio à faixa, ao vestido usado e às fotografias da época em que foi Miss Canoas, em 1964, os filhos de Ieda destacam a personalidade marcante da aposentada.

— A mãe ¿causa¿ desde sempre. Quando era criança, cantou em rádio e em um circo. Aos 18, veio o seu maior feito, que foi ser a primeira Miss Canoas. E ela colhe os frutos até hoje — avalia Rochele, dona de casa, com o reforço da irmã, que compara:

— Foi muito emblemático e significativo, mas não éramos nascidos naquela época. Agora, vivemos com ela outro momento tão marcante como aquele, que é entrar no BBB aos 70 anos (como a participante com mais idade da história do programa). Em termos de significado, de o que isso representa, equivale ao feito daquela época. Mas, desta vez, com uma proporção muito maior, em escala nacional. É incrível!

Charme e beleza de quem nunca perdeu a majestade Foto: arquivo pessoal / arquivo pessoal

Vai causar na piscina

Linda aos 70 anos Foto: reprodução / facebook

Com uma leve expressão de receio e uma pontinha de ciúme, Thales não tem dúvida de que a vaidade da mãe vai aparecer na telinha.

— Ela gosta de estar sempre bem arrumada. E o pior é que vai botar biquininho, tenho certeza (risos)! — diverte-se o microempresário.

Ieda tem seis netos, entre quatro e 20 anos, e um sétimo está a caminho — a mulher de Thales, que é pai de Henrique, quatro anos, espera outro menino.

Até os pitocos, sem entender bem do que se trata, já entraram no clima.

— Eu vi a vovó na tevê. Achei que ela ¿tava¿ muito bonita — conta Thomas, quatro aninhos, filho de Rochele.



O pequeno Thomas (E) achou a vovó "muito bonita" na tevê. O priminho, Henrique, também já está na torcida Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

Separada há 17 anos do pai dos seus filhos, Sérgio Oliveira, 75, Ieda mantém uma ótima relação com o ex.

— Ele está divulgando tudo nas redes sociais dele — conta Tanara.

