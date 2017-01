Vídeo: marido de Andreia Sorvetão se exalta ao defender casa de festas da ex-Paquita

"Vamos acabar com a palhaçada" 24/01/2017 | 12h19 Atualizada em

Conrado, marido de Andreia Sorvetão, não gostou nenhum um pouco das críticas que a ex-Paquita recebeu no Facebook sobre a qualidade do serviço na casa de festas do casal, e postou um vídeo na rede social para rebater os comentários que, segundo ele, foram ofensivos e, alguns, sem fundamento.

A confusão aconteceu na página da Sorvetão Casa de Festas. Convidados de um aniversário realizado na sede da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, comentaram que saíram do local com fome e tiveram que apelar ao McDonald's no fim da comemoração. Há, também, outro relato de que um garçom teria negado um prato de massa penne a uma grávida.

Visivelmente revoltado, o músico postou um vídeo na página em defesa da qualidade do seu empreendimento. O problema é que Conrado se exaltou na maneira de falar, e as pessoas que defendiam a casa de festas acabaram se voltando conta ele.

"Vamos acabar com essa palhaçada. Esse povo idiota que entra na casa de festas para fazer umas reclamações, sendo que tem gente que nem lá foi", iniciou Conrado.



"Não faça de isso aqui uma chacrinha. Vocês estão brincando com o Facebook da casa de festas. Isso é uma palhaçada!", completou o músico.



No vídeo, Conrado explica que o pacote oferecido por Sorvetão dá direito a 1500 salgados, 300 doces, bolo, caldo de feijão, caldo de ervilha e penne.



"Se você não comeu, não enfiou pela garganta, pela orelha, problema seu".

"Faz o seguinte, faz no play da tua casa. Contrata o palhaço Mixirica, bota meia dúzia de coisa inflável lá fora, requenta o teu salgado lá no teu micro-ondas, serve pra tua família que eles não vão reclamar."

O casal também foi questionado sobre problemas no ar-condicionado e quedas de luz durante a festa. Conrado explicou que existe muita queda de luz na Barrinha e que os disjuntores podem acabar estourando.

"Nossos disjuntores são mais reforçados. Mas você está com muita coisa ligada, você é obrigado a ligar dois ar-condicionados no salão e mais um na copa e esperar climatizar, para não dar sobrecarga".



Leia mais

Após ser chamado de "muito ruim" por produtor musical, Lucas Lucco dá resposta elegante

Tiago Leifert não empolga e público pede a volta de Pedro Bial ao BBB



Após receberem uma enxurrada de críticas pela resposta agressiva, Conrado postou um novo vídeo na página, nesta manhã, para se retratar:

"Tô aqui para agradecer todos vocês, que entraram no nosso Facebook e deixaram seus comentários aqui, positivos e negativos... E construtivos! Porque na realidade o que nós precisamos é de vocês aqui. Quero pedir desculpa pelo meu comportamento, que às vezes eu sou assim mesmo, explosivo. Mas é difícil, tem momentos. Você aguentar certos comentários mentirosos de gente que nem na casa foi."





Leia mais sobre famosos e entretenimento