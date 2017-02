"BBB 17": após noite quente embaixo do edredom, fãs imaginam filho de Marcos e Emilly

Marcos Jr. 22/02/2017 | 11h06 Atualizada em

A permanência de Emilly na casa após o paredão que eliminou Manoel na terça-feira não rendeu apenas uma noitada de romance com Marcos debaixo do edredom, mas um filho que nem foi concebido pelo casal. Tudo culpa do humor da internet.

"Marcos Jr.", o improvável filho de Emilly e Marcos imaginado pelos fãs, chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter Brasil na manhã desta quarta-feira. Os memes, como não poderia deixar de ser, são impagáveis.

Leia mais

Com 57,45% dos votos, Manoel é eliminado do "Big Brother Brasil"

Novo casal do BBB, Marcos e Emilly movimentam o edredom e as redes sociais

A internet não perdoou a comemoração apressada de Manoel na prova do líder



Aqui é o casal comemorando a permanência de Emilly com um bom rala e rola:

Emilly "estou sem ar"

Claro com um homem desse queria #BBB17 pic.twitter.com/kmWnHdrARY — Ilmar m1l gr4u (@Ilmarmilgrau) 22 de fevereiro de 2017

E este é o resultado do chamego (alguém deveria dar um troféu criatividade para o público):

O nome da cria não foi escolhido por acaso. No dia 18, Emilly brincou com Marcos que, se tivesse um filho dele, o guri se chamaria "Marcos Jr". Os fãs não esqueceram do desejo da mamãe:



Foto: Reprodução / Twitter

Marcos Jr primeira criança do mundo a ir pros tts antes se ser concebida. — Rafaella ¿¿¿¿ (@RafaellaWaldorf) 22 de fevereiro de 2017

Marcos Jr nem nasceu e já virou celebridade KKKKKKKKKKKKKKKKK — Ladybug (@JgLadybug) 22 de fevereiro de 2017

Cada momento da concepção do bebê imaginário também foi cuidadosamente pensado pelos fãs. Inclusive o pós:

Bom dia pra vc que passou à noite providenciando um Marcos Jr e a essa hora o tesão ainda ñ acabou. #BBB17 #Dolly #Mally pic.twitter.com/q98LePUq5O — Segundas de?Suelene (@suouriques) 22 de fevereiro de 2017

Depois de possivelmente encomendar o Marcos Jr

Mally dormem abraçados pic.twitter.com/m4kkvjKYjV — ¿Gabrie¿¿ ¿¿ (@falaseriogabi) 22 de fevereiro de 2017

Leia outras notícias