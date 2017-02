Novo casal do BBB, Marcos e Emilly movimentam o edredom e as redes sociais

Quem shippa? 20/02/2017 | 12h29 Atualizada em

Chamem os bombeiros porque o negócio está pegando fogo no BBB 17. Marcos e Emilly, finalmente, ficaram juntos. O primeiro beijo aconteceu durante a festa na madrugada de sábado, após uma discussão do casal por causa de um drink. Emilly ficou chateada porque o médico preparou uma bebida e não a serviu. Mas a DR terminou com um beijão daqueles.

Em alta definição o 1º beijo Dolly/Mally (decidam-se o nome do ship caraio) #bbb17 pic.twitter.com/jpjLLUzsGz — Bruno ¿¿ (@PorTrasdoLimbo) February 18, 2017



Desde então, o casal de gaúchos já movimentou bastante o edredom. Os dois têm ficado mais juntinhos do que nunca no Quarto Azul. Marcos e Emilly costumam conversar bem baixinho e fazem alguns movimentos que atiçam a curiosidade dos fãs.



O médico chegou a provocar a sister dizendo que o clima estava "caliente" embaixo do edredom. Mas Emily achou graça e disse para Marcos que a temperatura estava confortável e eles continuam na mesma posição.



Foto: Reprodução / TV Globo

Essa pegação toda está movimentando as redes sociais. O que virou alegria para uns é motivo de muita tristeza para outros. Fãs de Marcos acreditam que Emilly tenha ficado com ele por conta da sua popularidade. Já os seguidores da gêmea acham que ela resolveu se entregar ao amor.



Emilly vai encarar seu primeiro paredão nesta terça-feira, dia 21, ao lado de Manoel e Vivian.

Marcos & Emilly | Shape of You ¿¿ pic.twitter.com/109iYueFLn — mel ¿¿ (@melprodz) February 19, 2017









Marcos sussurrou no ouvido dá Emilly: " tô orgulhoso de você " ela sorriu e abraçou. SCRRRRR TO APAIXONADA POR ELES DOIS #FORAMANOEL #bbb17 — #MALLY ¿¿ (@bbbfala) February 20, 2017













Pra quem prometeu pra familia que não dormiria junto nem beijaria, Emilly ta bem sem palavra indo pra baixo de Edredom, falsona!!!! #BBB17 — SóComentando (@ApenasComentar) February 19, 2017





Todo mundo achou que o Marcos mudaria por causa da Emilly. E não é que está acontecendo o contrário? Marcos está mudando a Emilly. #BBB17 — Dizendo Isso ¿¿ (@DizendoIsso) February 20, 2017

quer dizer que rolou edredom ontem então? bicho essa guria não tem palavra nem com a mãezinha falecida viu, que tristeza #bbb17 — #confination ¿¿¿¿¿¿ (@bflowerrr) February 18, 2017

Precisamos de alianças! Se Marcos e Emilly tão juntos lá dentro nosso papel é se aliar também aqui fora. Seus dementes! #FicaEmilly — manugo ¿¿ (@Blogleza) February 19, 2017

O Rômulo avisou ao PRÓPRIO Marcos que a cegueira dele em relação à Emilly iria prejudicar a relação deles dois. Falou isso pro próprio! — Lana (@_lanaBBB) February 19, 2017









marcos pediu pra torcida dele votar pra emilly ficar? desculpa marcos, minha torcida é SUA e não dela, nem adianta #foraemilly #bbb17 — ¿ (@sebrevs) February 20, 2017

#FORAEMILLLY Alô torcida dos Marcos! NÃO esqueçam q a Emilly APOIOU a decisão de colocar o Marcos no paredão. Grudou nele depois q voltou. — Iara ¿¿¿¿ (@erasolqfaltava) February 20, 2017





Casalzinho não tomou banho depois da festa, nem depois do "edredom", nem depois q acordou e agora tá na piscina #BBB17 pic.twitter.com/uzVTPCTswy — Aline (@alinecomenta) February 18, 2017





Nossa, tenho até que parabenizar a Emilly pelas atitudes depois do paredão.. Se ela não tivesse o Marcos já tava de saída, agora não sei — Thaís Santos (@thaaissantos) February 20, 2017

Marcos sempre disse que se você faz algo de errado, tem que assumir. Agora ele já tá lá mentindo... Emilly faz muito bem pra ele mesmo! ¿¿ — K. (@livingadrift) February 20, 2017





Ñ é pq o Marcos pediu pra Emilly ficar, q iremos votar pra ela ficar. Ele não sabe o quanto ela é falsa, manipuladora e egoísta #ForaEmilly — Adeilson Costa ¿ (@apegadinho) February 20, 2017





Nunca vou entender esse supostos fãs de Marcos que estão votando para a Emilly ficar.

De que universal vocês são? #bbb17 #foraEmilly — DoctorMarcos¿¿ (@vamoamor) February 20, 2017





Se o meu casal quiser cochichar, vão cochichar. Se quiserem falar putaria, vão falar. Se o Marcos quiser pagar a condessa, ele vai pagar. pic.twitter.com/3O5xBAFJcY — Nah ¿¿ (@featfuxicando) February 19, 2017







