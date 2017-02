"BBB 17": Emilly é a nova líder da casa após 19 horas de resistência

Rainha gaúcha 03/02/2017 | 18h31 Atualizada em

A gaúcha Emilly, 20 anos, é a nova líder do Big Brother Brasil. Ela garantiu o reinado nesta sexta-feira após resistir em pé durante 19 horas. Agora, a jovem de Eldorado do Sul está imune na votação do próximo domingo e poderá indicar um participante para o segundo paredão da casa.

Leia mais

BBB 17: Marcos e Roberta trocam farpas e sister diz: "Você acha que eu tenho cara de tonta?"

Eliminação e gêmeas trocadas: o que se falou no Twitter sobre o primeiro paredão do "BBB 17"

"BBB 17" tem dois gaúchos na disputa: conheça os participantes



Na prova, o grupo deveria entrar em um cercado e ser espremido por uma estrutura, em um local com luzes que simulam raios.



O penúltimo a sair da prova foi Rômulo, 38 anos, diplomata do Distrito Federal (DF).

Leia mais notícias