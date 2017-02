BBB 17: Marcos e Roberta trocam farpas e sister diz: "Você acha que eu tenho cara de tonta?"

Espiadinha 02/02/2017 | 12h41 Atualizada em

O Big Brother Brasil 17 recém começou, mas o clima já está fervendo dentro da casa. Desta vez, a confusão rolou entre Marcos e Roberta. A sister entrou na cozinha e interrompeu um papo entre Emilly e Marcos para dar um recado para a gaúcha. As duas discutem rapidamente e Emilly responde que já está indo. Roberta, então, avisa que vai dormir. Marcos pede que Roberta deixe Emilly ficar mais um pouco com ele e brinca: "Você colocou cílios para dormir?"



Roberta se irrita com a pergunta e ironiza:

"Botei. Sou trouxa. Você acha que eu tenho cara de tonta? Eu realmente sou muito otária, então eu botaria os cílios para dormir e não para ir na Festa", revida a sister.



Emilly se mete e avisa que vai ficar mais um pouco com o brother:



"Amiga, eu vou só ficar mais um pouquinho com o Marcos e já vou me deixar", disse.

"Não me chama de amiga, mais", replica Roberta.

Por que?, questiona Marcos.

"Não Marcos, a questão não é você, é ela.", completa a sister.

"Ai, me erra. Me erra. Me erra. Eu não estou brincando", continua.

Mas eu estou", rebate o brother. Roberta cai na risada e avisa que ri em situações de ódio.

Marcos voltou de um paredão disputado com Gabriela Flor na terça-feira. A bailarina foi eliminada com 59% dos votos.