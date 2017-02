"BBB 17": Marcos mostra nudez, troca carícias com Emilly e a chama de gostosa

Esquentou! 23/02/2017 | 10h18 Atualizada em

Os fãs que torcem para o casal gaúcho ficar junto não têm mais do que reclamar, afinal, os pombinhos não se desgrudam mais.

Marcos insistiu tanto com a gêmea que ela finalmente cedeu. É aquela velha história: "água mole em pedra dura tanto bate até que fura". Desde o primeiro beijão dos dois, na festa de sábado, Emilly e Marcos vivem agarrados.



E nesta madrugada não foi diferente. Os brothers ficaram juntinhos embaixo do edredom. O casal passou um tempo no Quarto Azul trocando carinhos, até que a sister pediu para dormir. Marcos foi arrumar o microfone, se descuidou do edredom e acabou mostrando que estava pelado.

Emilly percebeu a situação e riu da falta de atenção do médico, que também se divertiu com o episódio.



Foto: Reprodução

Mais tarde, o clima esquentou novamente. Marcos abraçou a gêmea e sussurrou no seu ouvido que ela é linda, gostosa, esperta e inteligente. E os gaúchos voltaram a trocar carícias e a movimentar o edredom.

Pelo visto, Marcos e Emilly pretendem concorrer ao casal mais grudento de todas as edições do Big Brother Brasil.



Foto: Reprodução

