"BBB 17": Um mês após estreia, Tiago Leifert acaba com o luto pela saída de Pedro Bial

Com a tarefa árdua de substituir Pedro Bial, que passou 16 edições no comando da casa mais vigiada do Brasil, Tiago Leifert chegou aos poucos, de mansinho, como apresentador do Big Brother 17. Nas entrevistas ainda antes do jogo, não escondia sua expectativa:



– Nunca imaginei apresentar o BBB, porque nunca imaginei que o Bial fosse sair. De qualquer forma, costumava brincar que, se um dia, ele saísse, a pessoa que ficaria no seu lugar estaria ferrada. E essa pessoa sou eu!



Hoje, faz exatamente um mês que ele estreou como apresentador do programa. E, desde então, vem encontrando a sua maneira de conduzir o jogo.



Sem filosofar, como Bial, adotou um jeito mais solto, direto e didático de falar com a casa e com o público, além de abusar de tiradas bem-humoradas e provocações. Foi assim quando insinuou que a atração da festa seria uma dupla sertaneja.



– Henrique e não sei o quê... – alfinetou, fazendo referência ao sertanejo Juliano, ex-namorado da gaúcha Emilly, assunto recorrente na casa.



Marca registrada

Uma das suas marcas até aqui tem sido o recado das famílias para os confinados. Como os emparedados não podem mais ver seus familiares de dentro da casa, Leifert pergunta o que cada um gostaria de dizer para os brothers e passa as mensagens.



Mesmo que sutil, esta é uma forma de deixar que os confinados tenham acesso a informações de fora, que podem ser usadas por eles. Frases, como "Foque no jogo", "Nós concordamos com a indicação do Pedro", "Um beijo para o Daniel!" podem até parecer inocentes, mas um jogador mais atento capta o que há nas entrelinhas a seu favor.



Os discursos de eliminação, antes cheios de citações de autores, crônicas e o estilo poético de Bial, ficaram mais diretos. Leifert utiliza-se dos outros participantes, das suas histórias e dos fatos que levaram à eliminação para quase desenhar quem será o eliminado.



Por tudo isso, a reação dos internautas tem mudado desde a estreia do BBB 17. No Twitter, uma das redes sociais mais utilizadas para comentar a programação de tevê em geral, o apoio a Leifert é cada vez maior (confira, à esquerda, algumas manifestações de apoio).



Se, nos primeiros dias de Big Brother, o apresentador foi alvo de duras críticas e um sentimento de luto pela saída de Bial, um mês após sua estreia no posto, a relação de Leifert com o público já virou caso de amor. E cada vez mais sério.

O Bial era totalmente imparcial

