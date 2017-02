Boato de que autor do hit Deu Onda foi preso movimenta redes sociais

#MCG15PRESO 13/02/2017 | 11h30 Atualizada em

Mais um boato tomou conta das redes sociais nesta semana. Desta vez, o envolvido é o funkeiro Gabriel da Paixão Soares, de 18 anos, conhecido como MC G15 e dono do hit Deu Onda.

Para a surpresa da assessoria do cantor, o nome dele estava na lista dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. A hashtag #MCG15PRESO entrou para os trend topics na noite deste domingo, dia 12, e ainda ocupa a terceira posição nesta manhã.

— Ele ficou surpreso com essa notícia negativa porque tem família, mas ele está bem. O G15 fez show em Goiás neste domingo e agora está em um voo, voltando para São Paulo, onde vai cumprir uma agenda de participações na TV — disse Timotinho, assessor de imprensa do funkeiro, ao Extra.



O assessor não soube explicar a origem do boato. Entretanto, ao buscarmos a primeira publicação com a hashtag #MCG15PRESO foi possível confirmar que a informação nada mais é do que um boato criado para atiçar os fãs do funkeiro.

No post, um internauta deixa claro que pretende tirar sarro com os fãs do cantor lançando a hashtag #MCG15PRESO

BORAH TROLA OZ FA DELE KARAI VO DA RT EIM GERAL KKKKKKKKKKKKKK #MCG15PRESO — mlk transante (@muleketransante) February 13, 2017

Logo após, ele faz uma nova publicação sobre o assunto que começa a ser compartilhada na rede social.

KARAI TO NEIM ACREDITAMDO #MCG15PRESO — mlk transante (@muleketransante) February 13, 2017



Nesta manhã, a hashtag sobre a prisão de G15 estava com mais de 19 mil menções. Fãs começaram a especular que a prisão pudesse ter sido motivada após o cantor ter feito uma declaração homofóbica ao comentar um vídeo da youtuber Dani Russo, no qual ela diz que não gosta da música do artista.



"Quem posta vídeo na internet falando dos outros é veado", disse MC G15.

A história também virou motivo de memes e piadas na rede social:



#MCG15PRESO



Dani Russo deve estar deitada rindo da hashtag e pensando em fazer um churrasco só pra comemorar pic.twitter.com/Xy7R4IFvEs — ~Not Today~ (@KpoperQualquer) February 13, 2017

Não sei o pq mas quando vi a tag minha reação foi essa #MCG15PRESO pic.twitter.com/gvILJCYSi3 — kadu (@kadufck) February 13, 2017

vai cantar deu onda no intervalo junto com os amiguinhos #MCG15PRESO pic.twitter.com/OfLeRKB1Ce — letícia (@Whyleeh) February 13, 2017

Já tá todo mundo convidado pro churrasco na Lage da Dani Russo #MCG15PRESO pic.twitter.com/EqGXYNo5b0 — Carminha Sincera ¿¿ (@RainhaCarminha) February 13, 2017

e assim o brasil perde mais uma ''estrela''#MCG15PRESO pic.twitter.com/i6INdRZndR — AJ (@ojunwr) February 13, 2017





