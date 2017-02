Bruna Marquezine gasta R$ 80 mil em passagens para ver Neymar

É o amor... 07/02/2017 | 10h08 Atualizada em

Parece que Bruna Marquezine está realmente disposta a fazer o namoro à distância dar certo. Desde que reatou o romance com Neymar, em outubro do ano passado, a atriz já fez quatro viagens internacionais — que teriam custado R$ 20 mil (ida e volta), R$ 80 mil no total — para encontrar o amado.

E apesar de namorar um jogador milionário, quem banca as passagens aéreas é a própria atriz. De acordo com o Extra, Bruna faz questão de arcar com as suas despesas.



Leia mais

Neymar comenta em foto de Bruna Marquezine: "Minha esposa"

Neymar é comparado a Foguinho, da novela "Cobras & Lagartos

A atriz está em uma ótima fase profissional e não pensa em largar o Brasil para morar na Espanha. Bruna tem contrato fixo com a TV Globo e é garota-propaganda de uma marca de produtos de beleza e de outra, de alimentos.



Bruna e Neymar voltaram a se reaproximar em julho de 2016. Em outubro, a bela acompanhou o jogador de volta a Barcelona, em segredo, mas uma emissora local filmou o desembarque do jogador e Bruna acabou aparecendo, de surpresa, ao fundo.



Foto: Snapchat / Reprodução

Pouco mais de um mês depois, a atriz aproveitou uma viagem a Londres para dar uma passadinha em Barcelona e visitar novamente o craque.



Em dezembro, foi Neymar quem veio para o Brasil passar o Ano-Novo com a namorada. Os dois chegaram a ir juntos ao aniversário do surfista Gabriel Medina. Com figurinos combinando, o casal movimentou as redes sociais. Duas semanas depois, Bruna voltou à Espanha para matar a saudade.



Foto: Reprodução / Instagram



No domingo passado, lá estava a atriz novamente, ao lado do seu amor. Desta vez, por um motivo ainda mais especial: o aniversário de 25 anos do jogador. Neymar festejou em Barcelona ao lado dos familiares, amigos e da namorada.



Foto: Reprodução / Instagram

Leia mais sobre famosos e entretenimento