Neymar é comparado a Foguinho, da novela "Cobras & Lagartos"

Semelhança 06/02/2017 | 22h30 Atualizada em

Rico, bem sucedido, estiloso: o perfil serve tanto para o craque Neymar, que completou 25 anos neste sábado, quanto para Foguinho, personagem de Lázaro Ramos na novela Cobras & Lagartos (TV Globo, 2006, João Emanuel Carneiro). A semelhança foi percebida por internautas depois que o atacante do Barcelona postou uma foto em seu Instagram nesta segunda-feira.

¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Nj ¿¿¿¿ ¿¿ neymarjr (@neymarjr) em Fev 6, 2017 às 8:34 PST

Leia mais

Neymar vai pedir Bruna Marquezine em casamento no domingo, diz colunista

Sasha Meneghel curte férias na casa de Neymar

Neymar comenta em foto de Bruna Marquezine: "Minha esposa"



Na trama, exibida às 19h, Foguinho é um rapaz malandro, mas de bom coração, e fica milionário de um dia para o outro. Isso acontece quando ele é confundido com Duda (Daniel de Oliveira), que é quem receberia a herança de Omar Pasquim (Francisco Cuoco), dono da loja Luxus.

No Twitter, deram um jeito de achar até uma foto de Foguinho com uma roupa parecida à do jogador.

pq o Neymar tá se transformando no foguinho? pic.twitter.com/3D1ddyaYj6 — lucas ¿¿ (@pqpvoces) 6 de fevereiro de 2017

O pessoal seguiu na onde, mostrando que realmente estavam espantados com a semelhança.

NEYMAR IGUAL FOGUINHO SKSKDKCKXKXKXXKXKXKCKXKXK MLK, IGUALZINHO FKXKCKXMXMXXDM — crYstal (@crystalcrf) 6 de fevereiro de 2017

gaitei de neymar feat. foguinho — vitoria evely (@vitoriaevely_) 6 de fevereiro de 2017

Eu não superei o Neymar fazendo cosplay do Foguinho ainda — Yago (@_yagoribeiro_) 6 de fevereiro de 2017

O personagem de Lázaro, pelo visto, tem um fã-clube em sua defesa.

@pqpvoces @DanielaAF acho que o foguinho tem um senso estético melhor que neymar... ao menos não tá te calça rasgada e chinelo — Fauscthulhu (Likan) (@FBSLikan) 6 de fevereiro de 2017

Bruna Marquezine, aliás, participou da novela. Na estreia, ela tinha apenas nove anos de idade.

E aí, será que ela prefere Neymar ou Foguinho?