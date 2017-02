De cima do trio elétrico, Ivete Sangalo compra todo o algodão doce de vendedor ambulante

Gente boa 27/02/2017 | 17h56 Atualizada em

A cantora que virou enredo de uma escola de samba no Carnaval 2017 e há muito tempo é considerada a "rainha do axé" mostrou que o auge da fama e do reconhecimento não afetam sua humildade.

Leia mais

Ivete Sangalo, Sabrina Sato e Xuxa: primeiro dia do Carnaval do Rio foi um show de beleza

Susana Vieira vira meme na internet após ressaltar seu "talento absurdo"

Viviane Araújo brilha na Sapucaí e é comparada a Beyoncé



Na noite de sábado, ao comandar um trio elétrico em Salvador, na Bahia, Ivete Sangalo deu parada na festa para comprar todo o algodão doce, além dos balões, de um vendedor ambulante chamado Bruno.

De cima da estrutura, Ivete pediu a Bruno que deixasse os foliões pegarem os doces, e tranquilizou o vendedor dizendo que o pagamento seria organizado.

— Pode deixar, Bruno, pode deixar que é pra eles mesmo — orientou a cantora.

Ainda no microfone, Ivete convidou Bruno a subir no trio elétrico e pediu à produção que contassem quantos doces e balões eram do vendedor, além de pagarem o respectivo valor ao rapaz.



A atitude da baiana arrancou aplausos dos foliões, além do grito:

— Puta que pariu, é a melhor cantora do Brasil!

No dia seguinte, Ivete desfilou na Sapucaí, no Rio, como homenageada da escola de samba Grande Rio. Vestida de lavadeira, ela desfilou no chão, dançando lado a lado da Comissão de Frente, algo tido como inusitado para um homenageado.

Em seguida, o traje de lavadeira — uma referência à infância da cantora, que viveu às margens do Rio São Francisco — foi substituído por um vestido de celebridade, e Ivete surgiu acompanhada do marido e do filho.

Leia mais sobre famosos e entretenimento